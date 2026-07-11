The Odyssey : Nolan vise déjà plus haut qu’Oppenheimer au box-office

Avec un budget colossal et une interdiction aux moins de 17 ans non accompagnés, The Odyssey pourrait pourtant signer un démarrage supérieur à Oppenheimer.

En bref Prévisions entre 84 et 113 millions d’euros

Un démarrage potentiellement au-dessus d’Oppenheimer

Budget énorme, mais demande déjà très forte

Un film classé R, avec un budget d’environ 214 millions d’euros (250M$), n’est pas censé paraître aussi serein à quelques jours de sa sortie. Et pourtant, Christopher Nolan semble encore tordre la logique du box-office avec The Odyssey.

Un pari très cher qui démarre fort

Les projections actuelles placent le film entre 84 et 113 millions d’euros (98 à 132M$) pour son premier week-end. Il y a peu, les estimations restaient plus prudentes, autour de 69 à 86 millions d’euros (80 à 100M$). La courbe monte à l’approche de la sortie, prévue le 17 juillet 2026 chez Universal Pictures, et ce n’est pas un petit détail.

Parce que sur le papier, le calcul peut faire peur. Un tel budget pour un film interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis, c’est une prise de risque rare, même pour un studio habitué aux gros morceaux.

Pourquoi le nom de Nolan change tout

Depuis Oppenheimer, la relation entre Christopher Nolan et Universal Pictures ressemble à un partenariat très rentable. Le biopic avait ouvert à 71 millions d’euros (82,4M$) en plein phénomène Barbenheimer, avant de grimper jusqu’à 838 millions d’euros (975,8M$) dans le monde et de finir avec l’Oscar du meilleur film.

Du coup, voir The Odyssey viser plus haut dès le départ dit quelque chose de simple, Nolan n’a plus besoin d’une marque connue pour attirer le public. Son nom est devenu l’événement. Il reste d’ailleurs le seul réalisateur à avoir aligné cinq films consécutifs au-dessus de 429 millions d’euros (500M$) dans le monde, de The Dark Knight à Dunkirk.

Un blockbuster d’auteur taillé pour l’international

Le film adapte l’épopée d’Homère et suit Ulysse, joué par Matt Damon, dans son retour dangereux vers Ithaque après la guerre de Troie. Autour de lui, le casting empile Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson et Anne Hathaway. Pas mal de visages capables d’élargir le public sans transformer le projet en franchise standardisée.

Il y a aussi un autre signal, plus concret. Les billets IMAX mis en vente un an à l’avance se sont écoulés presque instantanément. Pour un studio, c’est le genre d’indice qu’on adore, la demande n’est pas juste présente, elle est déjà chauffée à blanc. Et ce type d’épopée fantastique voyage souvent mieux à l’international que des productions hollywoodiennes plus terrestres.

Les comparaisons donnent l’échelle du phénomène

Si le film atteint le haut de la fourchette, il se rapprocherait du lancement de Deadpool, avec 113 millions d’euros (132,4M$) au démarrage et 672 millions d’euros (782,6M$) au total mondial. Même le bas des projections le placerait dans une zone comparable à The Hunger Games: Mockingjay – Part 2, ouvert à 88 millions d’euros (102,6M$).

Et si The Odyssey dépasse vraiment Oppenheimer, ce sera le plus gros départ pour un film de Nolan depuis The Dark Knight Rises en 2012, lancé à 138 millions d’euros (160,8M$) avant de finir à 927 millions d’euros (1,08Md$). Sans Batman, quand même. C’est sans doute ça, le vrai sujet pour 2026, à Hollywood, certains réalisateurs deviennent eux-mêmes une licence.