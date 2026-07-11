Ted Lasso : Apple laisse clairement entendre qu’une saison 5 suit

Avant même le retour de la saison 4 en août, Apple TV suggère déjà une suite pour Ted Lasso. Un signal loin d’être anodin pour la série.

En bref Apple TV évoque déjà une saison 5

La saison 4 arrive le 5 août

Le football féminin devient le nouveau terrain

La vraie nouveauté autour de Ted Lasso, ce n’est pas seulement son retour. C’est le fait que Apple TV laisse déjà entendre qu’une saison 5 est dans les cartons, avant même la diffusion de la saison 4 le 5 août.

Apple parle déjà de l’après

Interrogé par Deadline, Matt Cherniss, responsable de la programmation de Apple TV, a expliqué que Jason Sudeikis travaillait encore activement sur la saison 4 et qu’il comptait se lancer rapidement dans la suivante. Il a aussi précisé, à sa connaissance, que cette nouvelle saison n’avait pas encore véritablement démarré.

Ce n’est pas une annonce en bonne et due forme. Mais dans le langage des dirigeants télé, on n’est pas loin d’une confirmation. Et pour une série revenue de si loin, ça compte. Vous regardez la saison 4 autrement si vous savez qu’elle ne sert pas seulement de baroud d’honneur.

La saison 4 revient avec un vrai virage

Attendue en août sur Apple TV, cette nouvelle salve repart avec une idée assez simple, sur le papier. Ted Lasso, incarné par Jason Sudeikis, et son adjoint Willis Beard, joué par Brendan Hunt, quittent le football masculin pour le football féminin.

Bon, on voit déjà le mécanisme. Des intentions sincères, puis des complications plus épaisses que prévu, et au bout du chemin une leçon de vie qui évite, si la série reste fidèle à elle-même, le simple feel good automatique. C’est justement là que le retour sera jugé.

Pourquoi Apple a besoin de Ted Lasso

Entre-temps, Apple TV continue d’installer son poids dans les prix télé. La plateforme a cumulé 87 nominations aux Emmy 2026, au niveau des gros acteurs comme HBO, grâce à des nouveautés comme Pluribus, Margo’s Got Money Trouble et Widow’s Bay, mais aussi avec des valeurs sûres comme Slow Horses et Shrinking.

Dans ce paysage, Ted Lasso garde une place à part. C’était l’un des premiers grands aimants à récompenses de Apple TV. La série peut donc redevenir un moteur de prestige l’an prochain, si la saison 4 rallume vraiment la machine.

Une série qui rejoue sa propre remontée

En 2020, pendant le Covid, Ted Lasso avait touché juste. Sa tonalité optimiste collait à l’époque, et la série a enchaîné vite avec une saison 2 arrivée seulement six mois plus tard, à l’été 2021.

Puis tout s’est compliqué. Deux ans d’attente avant la saison 3. Des doutes sur la suite. Et, hors écran, la séparation très exposée de Jason Sudeikis avec Olivia Wilde, qui a ajouté une couche de turbulence à une série déjà fragilisée par son propre succès.

Résultat ? Trois ans séparent maintenant les saisons 3 et 4. Dans le streaming, c’est énorme. Et c’est pour ça que cette allusion à une saison 5 pèse plus lourd qu’un simple teaser. Elle dit quelque chose de plus large sur la stratégie de Apple TV : quand une marque culturelle forte survit au creux, on la prolonge.