Pirates des Caraïbes a 23 ans, et Disney cherche encore la suite

Lancée au cinéma en 2003, la saga live-action la plus solide de Disney n’a plus bougé depuis 2017. Mais le chantier d’un retour n’est pas abandonné.

En bref Disney n’a rien sorti depuis 2017

La saga a pourtant rapporté énorme

Un reboot hybride reste envisagé

Le plus frappant, aujourd’hui, c’est ça : Pirates des Caraïbes reste l’une des franchises live-action les plus rentables de Disney, mais elle patine depuis huit ans. Dans une industrie qui recycle volontiers ses licences, cette absence dit quelque chose. Le studio sait que la marque compte encore, mais il n’a toujours pas trouvé la bonne porte d’entrée pour la relancer.

Une machine à succès mise en pause

Avant Marvel, Star Wars ou Avatar, la grande série live-action maison de Disney, c’était bien Pirates des Caraïbes. Et pas juste un succès de catalogue. Une franchise capable d’aligner les cartons mondiaux en partant d’une attraction de parc, ce qui reste un pari assez bizarre sur le papier, quand même.

Depuis Dead Men Tell No Tales, sorti en 2017, plus rien. La pause s’explique par plusieurs éléments cités depuis des années : les controverses autour de Johnny Depp, l’érosion de l’accueil critique, et une performance au box-office jugée moins impressionnante en comparaison des épisodes précédents.

Le film de 2003, vrai point de bascule

Le premier film est arrivé le 9 juillet 2003, sous la direction de Gore Verbinski. L’histoire suivait la fille d’un gouverneur enlevée par des pirates maudits, pendant qu’un forgeron et un pirate ivrogne faisaient équipe pour la sauver et affronter l’équipage du Black Pearl.

Le contexte compte. L’attraction existait déjà à Disneyland depuis 1967, mais elle n’avait jamais vraiment quitté les parcs. Avec ce film, Disney a enfin trouvé la bonne formule, là où The Country Bears, Haunted Mansion ou Jungle Cruise ont eu des trajectoires beaucoup plus inégales.

Et le succès a été massif : environ 602 millions d’euros (654,3 M$) de recettes pour un budget d’environ 129 millions d’euros (140 M$). Le casting avec Johnny Depp et Orlando Bloom, la musique, les effets visuels, tout ça a aidé. Mais il y avait aussi un autre mérite, pas mal sous-estimé : le film a redonné de l’élan au genre pirate, alors qu’il enchaînait les échecs depuis longtemps.

Cinq films, puis une usure visible

Le carton de 2003 a lancé quatre suites. La trilogie de Gore Verbinski a continué avec Dead Man’s Chest, qui a généré environ 981 millions d’euros (1,066 Md$), puis At World’s End, à environ 886 millions d’euros (963,4 M$).

Après le départ de Verbinski, Disney a poursuivi avec On Stranger Tides, autour de 962 millions d’euros (1,046 Md$), puis Dead Men Tell No Tales, à environ 732 millions d’euros (795,9 M$). Les deux derniers ont moins convaincu la critique. Financièrement, ils restaient solides. Créativement, disons que l’élan du début s’était un peu émoussé.

Disney hésite encore sur la forme du retour

Le sixième film traîne depuis la fin 2018. Les réalisateurs de Dead Men Tell No Tales, Joachim Rønning et Espen Sandberg, avaient des idées pour continuer, puis le développement s’est enlisé. Plusieurs scénaristes et créatifs ont été appelés, sans résultat concret.

En 2022, le procès entre Johnny Depp et Amber Heard a encore brouillé les cartes, Depp indiquant qu’il ne voulait pas revenir dans la franchise. Puis, en 2024, le producteur Jerry Bruckheimer a expliqué que deux scripts existaient : un reboot avec des personnages déjà connus, et un spin-off pensé pour Margot Robbie. La rumeur actuelle parle d’un mélange des deux.

Le projet avance encore, mais sa forme reste floue. Ce qui semble se dessiner, en revanche, c’est une saga moins centrée sur Jack Sparrow, et davantage tournée vers un nouveau départ. C’est là que se joue la suite : pas seulement refaire un film, mais redéfinir ce que cette franchise peut encore être pour Disney.