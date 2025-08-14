Pirates des Caraïbes : le retour de Jack Sparrow suspendu au scénario

Jerry Bruckheimer confirme que l’avenir de Jack Sparrow dans le reboot de Pirates des Caraïbes dépendra d’un seul facteur : un scénario à la hauteur.

Tl;dr Johnny Depp pourrait revenir dans le reboot de Pirates des Caraïbes si le scénario lui plaît.

Deux scripts sont en préparation : un avec Jack Sparrow, l’autre sans lui.

D’autres retours comme Orlando Bloom sont incertains, tandis que Keira Knightley a tourné la page.

La franchise en quête d’un nouveau souffle

Après des années de spéculations, le sort de Jack Sparrow dans le prochain volet de la saga Pirates des Caraïbes reste en suspens. Si la production a confirmé que le futur film s’oriente vers un reboot, les fans, tout comme les dirigeants de Disney, semblent encore attachés à l’idée de retrouver leur pirate fétiche sur grand écran. Pourtant, rien n’est fait : l’éventuel retour de Johnny Depp dépendra d’un élément-clé, selon le producteur historique du projet.

Jerry Bruckheimer ne cache pas ses espoirs

En pleine promotion, Jerry Bruckheimer, producteur phare du blockbuster, a confié récemment à Entertainment Weekly qu’il espère toujours convaincre l’acteur de rempiler pour une nouvelle aventure. Selon ses propres mots : « S’il aime la façon dont le rôle est écrit, je pense qu’il le fera… Tout dépend de ce qui est sur la page, comme nous le savons tous ». Autrement dit, tout se jouera autour du scénario : si ce dernier séduit Johnny Depp, il n’exclut pas un come-back spectaculaire. Pour parer à toute éventualité, deux scripts sont actuellement en cours d’élaboration — l’un misant sur la présence de Jack Sparrow, l’autre préparant l’avenir sans lui.

D’autres retours peu probables parmi les anciens héros

Il faut dire que la franchise se prépare à une vaste mutation. Tandis que la rumeur enfle quant au retour éventuel d’Orlando Bloom, alias Will Turner — celui-ci jugeant « génial de reformer l’équipe » — sa partenaire d’écran historique, Keira Knightley, semble avoir définitivement tourné la page des superproductions pour privilégier sa vie familiale. Mais au vu de la volonté affichée par Jerry Bruckheimer d’instaurer un vrai renouveau avec ce reboot, il paraît peu probable que ces figures historiques retrouvent le navire.

L’incertitude autour du capitaine Jack : atout ou risque ?

Du côté des décideurs chez Disney, la question est cruciale : relancer Pirates des Caraïbes sans son personnage central pourrait s’avérer risqué tant il a marqué l’imaginaire collectif et porté la rentabilité des précédents épisodes. Plusieurs options s’offrent alors aux créateurs :

Poursuivre avec Jack Sparrow pour amorcer la transition générationnelle .

. Miser sur une rupture narrative complète avec un casting renouvelé.

Dans les deux cas, difficile d’imaginer que les studios ne cherchent pas à capitaliser sur l’aura persistante de Johnny Depp lors du lancement du reboot. Un dernier baroud d’honneur pour transmettre le flambeau serait-il la clé ? Ce qui est certain : l’avenir du capitaine préféré des spectateurs dépendra avant tout… du scénario proposé.