Orlando Bloom envisage un retour dans Pirates des Caraïbes

Et si l'acteur britannique Orlando Bloom reprenait le rôle William Turner ?

Tl;dr Orlando Bloom pourrait revenir dans Pirates des Caraïbes.

Le retour de Johnny Depp en tant que Jack Sparrow est également envisagé.

Keira Knightley a cependant quitté la franchise, complexifiant un possible retour de Bloom.

Un éventuel retour d’Orlando Bloom dans Pirates des Caraïbes

Orlando Bloom, célèbre pour son rôle de Will Turner dans la trilogie initiale de Pirates des Caraïbes, a récemment évoqué la possibilité de rendosser son personnage emblématique. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, l’acteur a laissé entendre qu’il pourrait participer à une prochaine suite de la franchise.

Des réflexions en cours

Bien qu’enthousiaste à l’idée de renouer avec ce rôle emblématique, Bloom a avoué ne pas avoir sérieusement envisagé cette éventualité jusqu’à présent. Il a exprimé sa satisfaction d’avoir fait partie d’une franchise qui a su traverser le temps.

Les défis d’un possible retour

La participation de Bloom à un nouvel épisode de Pirates des Caraïbes se heurte toutefois à plusieurs obstacles. Le départ de Keira Knightley, qui incarnait Elizabeth Swann, complique notamment la situation. En effet, les destins de Will et Elizabeth étant étroitement liés, il serait difficile d’imaginer une histoire impliquant l’un sans l’autre. Par ailleurs, la réception mitigée du dernier film de la franchise, Pirates des Caraïbes : Dead Men Tell No Tales, pourrait également peser dans la balance.

Un avenir incertain pour la franchise

Disney, détenteur de la franchise, a exprimé son intérêt pour un éventuel renouveau de la saga. Cependant, les contours d’un nouveau Pirates des Caraïbes restent flous. D’après certaines rumeurs, Johnny Depp pourrait reprendre son rôle de Jack Sparrow, bien qu’aucune offre officielle n’ait été formulée. Malgré le succès mondial de la franchise, Disney reste prudent quant à l’approbation d’une nouvelle suite, le dernier opus ayant réalisé le plus faible box-office depuis le premier film.

Quoi qu’il en soit, les fans de la première heure peuvent toujours espérer revoir le duo Bloom-Depp à l’écran pour une nouvelle aventure. Un retour qui n’est donc pas à exclure, même si de nombreux défis restent à relever pour redonner vie à cette saga culte.