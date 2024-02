Tout savoir sur Black Doves, la nouvelle série d’espionnage avec Keira Knightley et Ben Whishaw

Keira Knightley et Ben Whishaw sont les têtes d'affiche de Black Doves pour la plateforme de streaming Netflix.

Connue pour ses rôles marquants dans des drames d’époque tels que Pride & Prejudice et Atonement, Keira Knightley fait son grand retour à un genre plus trépidant. L’actrice britannique, nommée aux Oscars et aux Golden Globes, jouera un rôle principal dans la série d’espionnage à venir de Netflix, Black Doves.

Keira Knightley, Ben Whishaw, and Sarah Lancashire star in BLACK DOVES.

When a spy's secret lover is killed, an assassin is assigned to protect her life as she investigates the murder. Together they uncover a vast interconnected conspiracy that leads them to question the cost… pic.twitter.com/V1di8swtqB

