Pirates des Caraïbes : Orlando Bloom n’exclut pas un retour dans le nouveau film

Un phénomène inattendu

Il y a plus de vingt ans, personne n’aurait parié sur le succès du premier opus de la saga Pirates des Caraïbes, à savoir La Malédiction du Black Pearl. Inspiré d’une attraction de Disneyland, le film, réalisé par Gore Verbinski, semblait à première vue destiné à n’être qu’un pur produit dérivé. Pourtant, grâce à une avalanche de scènes d’aventure spectaculaires et à un casting en or, le long-métrage a conquis le public dès sa sortie en 2003. Avec ses personnages hauts en couleur, incarnés notamment par Johnny Depp – alors au sommet de sa carrière avec son rôle excentrique du capitaine Jack Sparrow –, mais aussi par Orlando Bloom (Will Turner) et Keira Knightley (Elizabeth Swann), le film a généré plus de 654 millions de dollars, bien au-delà des attentes.

Succès, excès et départs

Portée par ce triomphe, la franchise s’est lancée dans une série de suites toujours plus grandioses… et coûteuses. Les volets suivants, Pirates des Caraïbes: Le Secret du coffre maudit et Pirates des Caraïbes: Jusqu’au bout du monde, sont venus alourdir la mythologie des pirates avec un récit-fleuve de près de six heures cumulées. Si l’intérêt commercial ne s’est pas essoufflé – Pirates des Caraïbes: La Vengeance de Salazar atteignant même près de 800 millions au box-office mondial –, certains fans historiques ont peu à peu déserté devant l’inflation narrative et la perte du charme initial. Les départs successifs d’acteurs-clés comme Keira Knightley ou Orlando Bloom, désireux d’explorer d’autres horizons, ont aussi marqué un tournant.

Avenir incertain et scénarios inexplorés

Aujourd’hui, l’avenir de Pirates des Caraïbes reste flou. Si l’on en croit les récentes déclarations d’Orlando Bloom, l’envie d’enfiler à nouveau le costume de Will Turner existe – mais elle est conditionnée à un élément non négociable : un scénario solide. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, l’acteur confie : « Si le script était excellent – idéalement avec toute l’équipe originale –, pourquoi pas ? Mais tout dépend du projet… La question reste ouverte sur la façon d’aborder ce renouveau. »

À noter : il doute fortement du retour possible de Johnny Depp, aujourd’hui persona non grata à Hollywood. En revanche, l’idée d’une nouvelle figure centrale – peut-être une capitaine pirate charismatique – suscite quelques spéculations.

Nouvelles pistes : reboot ou suite ?

Du côté production, les hésitations persistent. Un projet impliquant Margot Robbie, mentionné par le producteur historique Jerry Bruckheimer, aurait été abandonné ; reste l’option du reboot pur et simple. Finalement, la marque Pirates des Caraïbes se fonde avant tout sur une atmosphère unique plus que sur une fidélité scénaristique stricte. Tant que résonne le célèbre « A Pirate’s Life for Me », il y aura toujours place pour l’aventure… même si nul ne sait encore qui tiendra la barre du prochain navire fantôme.