Pirates des Caraïbes : le retour de Jack Sparrow est-il vraiment nécessaire ?

Alors que la franchise montre des signes d’essoufflement, Disney envisage un nouvel opus avec Jack Sparrow au centre des débats.

Tl;dr Disney prépare un sixième film Pirates des Caraïbes, malgré le déclin du dernier opus au box-office.

Johnny Depp pourrait reprendre le rôle de Jack Sparrow, mais sa popularité est controversée et en baisse.

Le public montre une lassitude envers le personnage, et la franchise risque de stagner sans renouvellement créatif.

Un retour controversé pour Jack Sparrow

Dans les couloirs feutrés de Disney, l’idée d’un sixième opus pour la saga Pirates des Caraïbes intrigue autant qu’elle interroge. Malgré des chiffres impressionnants à ses débuts — notamment les quatre premiers films qui ont généré des sommes colossales — le dernier épisode, sorti en 2017, a montré des signes d’essoufflement : Pirates des Caraïbes: La Vengeance de Salazar n’a rapporté que 795 millions de dollars au box-office mondial, un chiffre conséquent mais insuffisant compte tenu de son budget astronomique de 320 millions. Sur le marché nord-américain, il s’agissait même du score le plus bas jamais enregistré pour la franchise.

Johnny Depp, une valeur sûre ?

Pourtant, contre toute attente, le producteur Jerry Bruckheimer relance la machine et confirme l’intérêt manifeste de Johnny Depp à retrouver son costume de Jack Sparrow. Mais ce choix soulève bien des questions. Certes, l’acteur garde quelques soutiens fidèles, mais il demeure une figure très controversée, plombée par plusieurs affaires judiciaires retentissantes. En réalité, sa capacité à attirer les foules s’est sérieusement érodée : la série d’échecs commerciaux essuyés durant les années 2010 (Dark Shadows, Mortdecai, Transcendence) l’a démontré sans appel. Même en reprenant son rôle fétiche en 2017, la magie n’opérait déjà plus.

L’usure du personnage et le syndrome de la nostalgie

La lassitude du public vis-à-vis du personnage principal est palpable. Si Jack Sparrow surprenait et enchantait lors du premier film (La Malédiction du Black Pearl), ses mimiques sont vite devenues caricaturales dans les suites successives. À tel point que beaucoup considèrent aujourd’hui ses apparitions comme répétitives voire agaçantes. Pire encore : cette omniprésence empêche l’émergence de nouveaux visages capables de porter la saga vers d’autres horizons.

Voici ce qui mine durablement la série :

Difficulté à installer durablement des personnages secondaires (adieu Will Turner ou Elizabeth Swann).

Aucune nouvelle figure marquante depuis plus d’une décennie.

Dépendance excessive aux recettes du passé et au fan service.

L’urgence du renouvellement créatif

Alors que certains fans s’insurgent contre la rumeur d’une actrice comme Ayo Edebiri dans un rôle principal, peut-être faudrait-il oser cette prise de risque : renouveler profondément l’univers et offrir enfin sa chance à une nouvelle génération d’artistes. Car si Pirates des Caraïbes veut retrouver sa pertinence culturelle dans les années 2020, tourner définitivement la page Jack Sparrow apparaît non seulement salutaire mais inévitable. Se contenter d’exploiter la nostalgie ne suffit plus — il est temps que l’aventure prenne enfin le large vers l’inconnu.