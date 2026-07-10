Heroes : le reboot patine, et la franchise semble en bout de course

Annoncé en 2024, Heroes: Eclipsed n’est plus en développement actif. Mauvais signal pour une licence qui n’a jamais retrouvé l’élan de 2006.

En bref Heroes: Eclipsed n’avance plus.

Le retour semblait déjà fragile.

La formule a vieilli.

Le retour de Heroes vient de prendre un sale coup. Deux ans après son annonce, Heroes: Eclipsed n’est plus en développement actif.

L’information a été relayée par Matt Webb Mitovich dans sa rubrique Matt’s Inside Line, avec l’appui d’une source présentée comme bien informée. Ce n’est pas un enterrement officiel, pas encore. Mais dans l’industrie télé, quand un projet disparaît du radar aussi longtemps puis sort du développement actif, vous voyez le tableau.

Un reboot qui n’avance plus

Le timing n’aide pas. Cette année marque les 20 ans de Heroes, lancée sur NBC en 2006 par Tim Kring. On pouvait imaginer un vrai mouvement, une relance, au moins un signal. À la place, on a surtout la confirmation d’un immobilisme.

Et ce silence n’était pas anodin. Depuis l’annonce du projet en 2024, il n’y avait quasiment rien eu de concret. Pas de diffuseur, pas de casting, pas de fenêtre de sortie. Bref, un reboot annoncé très tôt, avec une idée, mais sans vraie traction derrière.

Le problème, c’est que Heroes a déjà tenté ce retour

Sur le papier, Heroes: Eclipsed avait pourtant un pitch familier. Des années après la série d’origine, de nouveaux evos, ces humains évolués, découvrent leurs pouvoirs. Leurs vies basculent, des ennemis anciens et nouveaux veulent freiner cette évolution, et il faut, encore une fois, sauver le monde.

Sauf que cette promesse ressemble beaucoup à ce que Tim Kring avait déjà essayé avec Heroes Reborn en 2015. Même logique de suite tardive, mêmes nouveaux personnages dotés de capacités, même retour partiel de figures connues, dont Noah Bennet, joué par Jack Coleman. Le résultat n’a convaincu ni la critique ni vraiment le public.

Il y avait aussi un flou de départ. Beaucoup voyaient Heroes Reborn comme un reboot ou une vraie relance, alors que Tim Kring l’avait pensé comme une série événement limitée à 13 épisodes. Cette confusion sur la direction n’a jamais aidé la franchise.

Une franchise restée coincée dans sa propre formule

C’est là que le cas Heroes devient intéressant. La série originale a marqué son époque, surtout avec une première saison que pas mal de spectateurs placent encore très haut dans le paysage télé des années 2000. L’idée de gens ordinaires découvrant des pouvoirs après une éclipse solaire avait une vraie fraîcheur.

Mais la suite a décroché vite, dès la saison 2, jusqu’à une fin au bout de quatre saisons où la série n’avait plus grand-chose de sa promesse initiale. Le problème n’est donc pas juste le manque de nostalgie. C’est une mécanique usée.

Si Heroes revient un jour, répéter le schéma pouvoir, traque, apocalypse ne suffira sans doute plus. Il faudra autre chose qu’un nouveau groupe de super-héros malgré eux et un clin d’œil à « Sauvez la pom-pom girl, sauvez le monde ». Vingt ans plus tard, la vraie question n’est plus de relancer la marque. C’est de savoir si elle a encore quelque chose à dire.