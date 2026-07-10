Dune: Part Three montre enfin son ampleur dans une bande-annonce

Warner Bros. dévoile une nouvelle bande-annonce de Dune: Part Three. De quoi mieux cerner le ton de ce final, lancé le même jour que Avengers: Doomsday.

En bref Warner Bros. dévoile un nouveau trailer

Le final accentue son ampleur guerrière

Sortie le même jour que Avengers: Doomsday

La nouvelle bande-annonce de Dune: Part Three appuie là où on l’attendait, mais avec plus de nerf. Pas juste du sable, des visions et des silhouettes solennelles. Cette fois, l’explosif, la masse, le fracas prennent le dessus. Et ça compte, parce que Dune joue ici sa fin.

Une bande-annonce qui vend d’abord l’échelle

Warner Bros. a mis en ligne un nouveau trailer de Dune: Part Three, avec des images nettement plus musclées pour ce qui est présenté comme le chapitre final de la franchise signée Denis Villeneuve. Le studio pousse une idée simple : ce troisième film ne sera pas seulement une conclusion narrative, mais un très gros morceau de spectacle de cinéma.

On avait déjà eu un premier aperçu en mars. Cette nouvelle salve va plus loin, avec davantage de séquences explosives et une envie très claire de vendre l’ampleur du film. Bref, la campagne change un peu de braquet.

Le vrai signal, c’est son virage film de guerre

Ce que cette bande-annonce confirme surtout, c’est le ton. Dune: Part Three est présenté comme une grande histoire de guerre, vaste et tendue, avec une référence assez lourde de sens à Saving Private Ryan. Dit autrement, le film veut visiblement regarder moins du côté de la pure fresque mystique et davantage vers le choc du champ de bataille.

C’est sans doute ce qu’il y a de plus intéressant ici. Une fin de trilogie qui choisit d’assumer plus franchement la violence du conflit, ce n’est pas anodin. Sur le papier, ça peut donner au film une texture plus concrète, presque plus physique, que les volets précédents.

Décembre sera aussi un test de poids pour le box-office

L’autre enjeu est très terre à terre. Dune: Part Three sortira en décembre, exactement le même jour que Marvel’s Avengers: Doomsday. Deux mastodontes, deux promesses de grand écran, deux publics qui se recoupent parfois. Vous voyez le tableau.

Pour Denis Villeneuve, l’équation est assez simple : conclure une trilogie de science-fiction déjà très bien installée, tout en existant face à l’un des plus gros noms du cinéma de studio. La nouvelle bande-annonce sert aussi à ça, rappeler que Dune ne veut pas seulement être l’alternative prestigieuse du mois. Il veut peser au centre de la conversation, et pas mal, jusqu’à sa sortie.