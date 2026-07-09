Après l’échec de Supergirl, DC doit corriger le tir sans paniquer

Le revers de Supergirl casse l’élan de DC Studios. Mais le vrai signal n’est pas la fin des super-héros, plutôt un rappel brutal sur les choix à faire.

En bref Supergirl a raté son lancement au pire moment

DC doit réduire les risques et les budgets

Pas de raison d’abandonner Milly Alcock ni le DCU

L’échec de Supergirl ne prouve pas que le cinéma de super-héros est fini. Il montre surtout que DC Studios et Warner Bros. ne peuvent plus produire et sortir ces films comme en 2018. Le contexte a changé, et le box-office ne pardonne plus les paris mal calibrés.

Avec seulement 37,1 millions de dollars au démarrage domestique, soit environ 32 millions d’euros, le film s’est immédiatement retrouvé dans la zone rouge. Et les estimations qui évoquent jusqu’à 103 millions d’euros de pertes potentielles pour Warner Bros. donnent la mesure du crash.

Le problème n’est pas le super-héros, c’est le placement

Sortir Supergirl au cœur de l’été, coincé entre Toy Story 5, Minions et Monsters, puis juste avant The Odyssey et Spider-Man: Brand New Day, c’était demander au public de faire un tri. Et quand il faut choisir, le film qui semble le moins incontournable saute.

Même avec un meilleur bouche-à-oreille, la pente était raide. Un créneau au printemps, ou même à l’automne, lui aurait sans doute offert un peu d’air. Ça n’aurait pas changé les critiques mitigées, mais dans un marché moins saturé, les spectateurs hésitants auraient eu moins de raisons d’attendre le streaming.

Les héros de second rang ne vendent plus comme avant

C’est probablement la leçon la plus large. Dans les années 2010, des personnages moins exposés pouvaient devenir des machines à cash. Ce n’est plus vrai avec la même facilité.

Les têtes d’affiche restent solides, Spider-Man, Batman, Superman, bientôt les Avengers. Mais juste en dessous, le terrain s’est durci. Supergirl, pourtant présente chez DC Comics depuis les années 1950, n’a pas le poids populaire des trois grands noms de la maison. Chez Marvel, le constat ressemble à ça aussi, avec Thunderbolts* à 329 millions d’euros environ au box-office mondial et The Marvels à seulement 177 millions d’euros.

Des budgets trop lourds pour des paris moins sûrs

Le film aurait coûté entre 146 et 160 millions d’euros, sans compter le marketing et la distribution. Pour rentrer dans ses frais, il lui fallait autour de 258 millions d’euros. Vu son départ, ça ressemble déjà à un plafond lointain.

Bon, réduire les coûts sur un blockbuster à effets visuels n’a rien d’évident. Mais quand même, un personnage secondaire avec un budget de mastodonte, c’est une prise de risque assez brutale. Le cas Clayface, annoncé autour de 34 millions d’euros, paraît bien plus cohérent pour ce type de projet.

Ce qu’il ne faut surtout pas jeter avec le film

Tout n’est pas à jeter dans Supergirl. Le film a été critiqué pour son méchant peu marquant, sa palette de couleurs brouillonne et un récit jugé générique, mais Milly Alcock revient souvent parmi les points forts. Lâcher l’actrice ou le personnage serait donc une mauvaise lecture du problème.

Milly Alcock reprendra d’ailleurs le rôle dans Man of Tomorrow, attendu l’été prochain, et Peter Safran a assuré que Kara Zor-El restait « une grande partie de ce que nous faisons ». Même logique pour le DCU lui-même. Après tout, Superman, Creature Commandos et la saison 2 de Peacemaker ont été bien accueillis. Si Lanterns, Clayface, les nouveaux Batman et Wonder Woman, ou surtout Man of Tomorrow, déçoivent à leur tour, la discussion changera. Pour l’instant, on parle peut-être juste d’un gros raté, pas d’un univers condamné.