Warner Bros. dévoile le prochain film DC que réalisera James Gunn

DC Studios : une dynamique inédite portée par Superman

Difficile d’imaginer un meilleur moment pour DC Studios. En ce moment, le film Superman domine les salles américaines et relègue même les poids lourds du Marvel Cinematic Universe, à l’image de Iron Man 2 ou Thor: Ragnarok, à l’arrière-plan. Une performance qui ne fait que confirmer le potentiel renouvelé de DC face à son éternel rival. L’année prochaine s’annonce tout aussi animée avec la sortie très attendue de Supergirl et de Clayface. Si l’architecte du nouvel univers DC, James Gunn, n’est pas aux commandes de ces projets, ils devraient néanmoins prolonger la dynamique actuelle.

L’après-Superman : les confidences inattendues de Warner Bros.

Resté discret sur ses futurs projets, James Gunn avait simplement admis travailler sur un nouveau film avec le Superman incarné par David Corenswet. Mais c’est lors d’une récente réunion financière que le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a créé la surprise. Il a en effet révélé que Gunn dirigerait le « prochain film dans la Super-Family », selon des propos relayés par Variety. Cette annonce relance les spéculations quant à la direction prise par le studio. Même si certains bruits indiquent qu’une suite directe n’est pas pour tout de suite, il semblerait que Gunn s’oriente vers une œuvre élargissant l’univers autour de Superman.

Bientôt une réunion des icônes DC ?

L’idée d’un rapprochement entre Superman et d’autres figures majeures comme Batman ou Wonder Woman paraît évidente pour beaucoup d’observateurs. Ce trio – surnommé la « Trinity » – demeure central dans la mythologie DC et pourrait bientôt se retrouver réuni à l’écran. Toutefois, chaque personnage doit encore gagner en profondeur avant un tel croisement majeur. Ainsi, Ana Nogueira planche activement sur le scénario d’un futur film Wonder Woman, tandis que The Brave and the Bold, piloté par Andy Muschietti (The Flash), prévoit déjà une rencontre entre Batman et son fils Damian Wayne.

Kara Zor-El : l’héritage Kryptonien en première ligne ?

Il est possible que le prochain défi scénaristique réside ailleurs : autour du destin de Kara Zor-El, alias Supergirl. Son apparition remarquée dans Superman, incarnée par Milly Alcock, laisse entrevoir des liens profonds avec Kal-El. Voici quelques pistes crédibles évoquées par les fans et analystes :

L’accompagnement héroïque de Supergirl par son cousin Superman ;

L’exploration des origines kryptoniennes après les révélations du dernier film ;

L’affrontement contre un antagoniste emblématique tel que General Zod.

Une alliance entre les deux Kryptoniens pourrait ainsi offrir un nouvel élan narratif au DCU.

En attendant d’en savoir plus, une certitude demeure : la trajectoire prise par DC Studios intrigue autant qu’elle enthousiasme cinéphiles et passionnés de super-héros.