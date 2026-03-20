La confrontation au box-office entre Avengers et Dune 3 menace le prochain film de Dwayne Johnson

La confrontation attendue entre les franchises à succès Avengers et Dune 3 au box-office suscite l’inquiétude pour le lancement du nouveau film de Dwayne Johnson, qui pourrait pâtir de la concurrence féroce prévue entre ces deux blockbusters.

Tl;dr « Dunesday » : sortie simultanée de deux blockbusters majeurs.

Jumanji 3 risque l’échec face à cette concurrence.

risque l’échec face à cette concurrence. Déplacer la date serait stratégique pour Sony.

Une bataille titanesque s’annonce au box-office

Le mois de décembre prochain promet un affrontement inédit dans les salles obscures. Deux poids lourds du cinéma, Avengers: Doomsday et Dune: Part Three, s’apprêtent à sortir le même jour, une coïncidence déjà surnommée par les fans « Dunesday ». Contrairement à l’effet « Barbenheimer » observé lors d’une précédente saison estivale, ces deux franchises visent cette fois un public très similaire. Les spécialistes anticipent toutefois que la période des fêtes, traditionnellement faste pour les cinémas, pourrait permettre à chacun de tirer son épingle du jeu.

Jumanji 3, un outsider en péril ?

Mais au-delà de ce duel spectaculaire, l’attention se porte aussi sur un troisième acteur : le retour de la franchise Jumanji. Le nouvel opus, porté par Dwayne Johnson, arrive à une période pour le moins saturée. Plusieurs exploitants interrogés dans un article du magazine Variety se montrent inquiets quant à sa capacité à survivre face à ces mastodontes. Leur crainte ? Que les écrans soient massivement occupés par les projections des deux blockbusters et que Jumanji 3, déjà attendu comme l’ultime volet d’une série ayant généré près de 1,8 milliard de dollars auparavant, perde toute visibilité après seulement une semaine.

Un contexte inédit pour Sony Pictures

L’histoire montre pourtant que la saga Jumanji a su coexister avec d’autres franchises majeures—les deux précédents épisodes avaient performé malgré la présence simultanée des nouveaux Star Wars. Pourtant, affronter non pas un mais deux géants du cinéma représente un défi d’une tout autre ampleur. Et si l’on en croit l’actualité récente, il est peu probable que Marvel Studios ou Warner Bros. reviennent sur leurs dates respectives. D’un côté, Dune: Part Three s’est assuré une exclusivité IMAX très prisée ; de l’autre, la campagne promotionnelle autour d’Avengers: Doomsday bat déjà son plein.

Sony doit-il revoir sa stratégie ?

Face à ce calendrier chargé, certains experts estiment qu’un report stratégique serait salutaire pour Sony et son film familial phare. Pour espérer rivaliser avec ses performances passées et préserver la réputation de Dwayne Johnson, récemment échaudé par le flop retentissant de « Smashing Machine », la sortie de Jumanji 3 devrait éviter ce choc frontal. Envisager une nouvelle fenêtre pourrait offrir au film :

une meilleure exposition médiatique ;

d’avantage d’écrans disponibles ;

un potentiel commercial optimisé.

Choisir le bon moment semble plus décisif que jamais pour transformer ce troisième Jumanji en succès durable plutôt qu’en victime collatérale du phénomène « Dunesday ».