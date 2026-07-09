Spider-Man: Brand New Day, cette théorie populaire prend l’eau

Une photo de tournage fragilise une théorie autour d’un nouveau personnage de Spider-Man: Brand New Day. Mais le mystère, lui, reste entier.

En bref Une photo fragilise la théorie Boomerang

Eman Esfandi reste un personnage très secret

Le film pourrait garder un gros twist

Une simple photo de tournage peut suffire à calmer tout un pan du fantasme Marvel. À quelques semaines de la sortie de Spider-Man: Brand New Day, une image partagée par Destin Daniel Cretton semble en effet contredire une théorie très commentée autour du personnage joué par Eman Esfandi.

Une photo, et le scénario parallèle des fans vacille

Depuis quelque temps, pas mal de fans imaginaient que le nouveau compagnon de MJ, incarné par Eman Esfandi, cachait en réalité une autre identité, celle de Boomerang. L’idée avait du sens dans un film où plusieurs vilains secondaires de l’univers de Spider-Man doivent apparaître.

Le problème, c’est la photo publiée par Destin Daniel Cretton dans ses images de coulisses. On y voit la costumière Sanja Milkovic Hays aux côtés de l’acteur qui joue Boomerang, et l’homme en question ne ressemble visiblement pas à Eman Esfandi. Bon, il reste une porte de sortie, celle de la doublure cascade. Mais à ce stade, la théorie a clairement perdu de sa force.

Pourquoi ce rôle intrigue bien au-delà de MJ

Ce démenti implicite ne règle pourtant pas le vrai mystère. Le rôle de Eman Esfandi reste sans nom, et ce genre de flou, chez Marvel, n’est rarement gratuit. S’il n’était qu’un simple nouvel amoureux pour MJ, l’opacité autour du personnage paraîtrait presque excessive.

Du coup, l’hypothèse d’un antagoniste reste crédible, même si ce n’est pas Boomerang. Et là, l’intérêt du personnage change complètement. Pour Peter, découvrir que le nouveau petit ami de MJ est aussi un ennemi potentiel donnerait au conflit un poids bien plus personnel qu’une bagarre de plus dans une ruelle.

Le vrai enjeu, c’est la place de ce film dans l’après No Way Home

Si chaque détail est disséqué, ce n’est pas un hasard. Spider-Man: Brand New Day arrive après cinq ans sans film live action consacré au personnage, avec un statut un peu particulier. Il doit reprendre les fils laissés par No Way Home, tout en préparant la suite du MCU.

Résultat, la moindre photo devient un indice, la moindre absence de nom aussi. Et dans ce contexte, le cas Eman Esfandi dépasse le petit jeu des théories. Il dit quelque chose de la manière dont Marvel construit l’attente, entre secret industriel et promesse de surprise.

Une théorie affaiblie, pas enterrée

Reste que si Boomerang s’éloigne, d’autres pistes circulent encore. Tarantula est évoqué, tout comme un lien possible avec The Hand, un rôle d’homme de main pour Tombstone, ou même un personnage encore inconnu.

Et c’est sans doute là que le film joue sa carte la plus utile. La théorie la plus voyante prend l’eau, mais le secret, lui, tient toujours. À l’approche de la sortie en fin de mois, c’est ce flou-là qui compte vraiment, parce qu’il rappelle une chose assez simple, un blockbuster Marvel n’essaie plus seulement de raconter une histoire, il essaie aussi de gérer ce que le public croit avoir déjà deviné.