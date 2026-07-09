Fast & Furious 11 n’a pas démarré, et le flou devient gênant

Une vidéo de Vin Diesel a laissé croire au lancement de Fast & Furious 11. En réalité, le final de la saga n’est toujours pas en production.

En bref Fast and Furious 11 n’est pas encore en tournage

La vidéo de Vin Diesel était une promo

Le final prévu pour 2028 reste flou

Trois ans après Fast X, le plus frappant n’est même plus le retard. C’est qu’un simple post de Vin Diesel suffit à faire croire que Fast and Furious 11 existe enfin, alors que le film n’est toujours pas entré en production.

Le vrai problème, c’est l’absence de film

Le week-end du 4 juillet, l’acteur a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. On l’y voyait sur un plateau, avec des techniciens au travail derrière lui, remerciant les fans pour leur patience. Forcément, beaucoup y ont vu le démarrage de Fast Forever, censé être le onzième et dernier volet de la saga.

Mais non. Et c’est là que le dossier devient un peu embarrassant pour la franchise. Parce qu’après un tel cliffhanger dans Fast X, l’idée qu’on soit encore à ce point dans le brouillard commence à peser.

Une promo Coupe du monde prise pour un tournage

D’après The Wrap, la vidéo ne montrait pas du tout le tournage du film. Elle servait en réalité à filmer une publicité liée à la Coupe du monde, diffusée mardi pendant le match États-Unis contre Belgique.

Le détail qui a trompé tout le monde, on le comprend assez bien, c’est l’habillage. Vin Diesel apparaissait avec la Dodge Charger R/T 1970 de Dominic Toretto, pendant que des membres de l’équipe s’activaient autour du décor. Vu de l’extérieur, ça ressemblait exactement à un signal de reprise.

Résultat, les fans ont célébré un lancement qui n’existait pas.

Un final freiné par les arbitrages du studio

Ce faux départ remet surtout en lumière les problèmes de fond. Universal aurait demandé une baisse du budget, voulu limiter certains retours pour le final, et imposé d’autres ajustements très guidés par des considérations business.

Du coup, le calendrier a glissé encore et encore. Et c’est là que ça devient curieux, quand même, puisque la sortie du film reste fixée au 17 mars 2028. Sur le papier, la date existe. Dans les faits, le chantier n’a pas démarré.

Le cliffhanger est là, les réponses non

La fin de Fast X n’avait pourtant rien d’un point d’arrêt. Dom et son fils se retrouvaient face à la mort après l’explosion d’un barrage, pendant que le Dante de Jason Momoa partait traquer le Hobbs de Dwayne Johnson. Un spin-off autour de Momoa et Johnson était même suggéré, sans jamais se concrétiser.

Aujourd’hui, on ne sait presque rien. Le retour de Louis Leterrier à la réalisation reste incertain. Même flou pour Gal Gadot, Dwayne Johnson ou le reste du casting historique. Le seul élément à peu près solide, c’est l’arrivée de Michael Lesslie, recruté en mars pour écrire Fast Forever après avoir coécrit The Hunger Games: The Ballad of Songbirds et Snakes.

Le souci n’est plus seulement la patience des fans. C’est qu’une saga pensée comme un immense final se retrouve coincée entre promesse narrative et logique de studio. Et plus le temps passe, plus la question change de nature, non plus quand ce film arrivera, mais s’il arrivera vraiment.