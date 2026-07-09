Avatar Aang: The Last Airbender rate le grand écran, et ça en dit long sur Paramount

En bref Le trailer d’Avatar Aang est enfin là

Le film sortira sur Paramount+ le 25 juillet 2026

La décision fragilise déjà Avatar Studios

Un film vendu comme un grand moment pour Avatar: The Last Airbender, et traité comme une sortie qu’on expédie. C’est ça, le vrai sujet. Le premier trailer de Avatar Aang: The Last Airbender vient enfin d’arriver, mais le long métrage animé n’ira pas au cinéma et débarquera sur Paramount+ le 25 juillet 2026, à peine plus de deux semaines après cette vraie première prise de parole.

Un film pensé comme un vrai rendez-vous cinéma

Ce qui frappe dans ces images, c’est l’échelle. On retrouve Aang et son groupe à l’âge adulte, dans une production qui ressemble clairement à un long métrage, pas à un épisode de série étiré sur deux heures.

Il y a de grosses séquences d’action, des échanges plus légers, de l’humour, et surtout une idée qui peut peser lourd dans l’univers de la saga, la découverte d’un autre maître de l’air. Pour les fans, ce n’est pas un détail. C’est le genre de pivot qui peut redessiner tout l’équilibre du monde raconté depuis la série originale.

Visuellement, le travail de Flying Bark Productions et Studio Mir donne au projet une vraie présence. Franchement, ça a l’air soigné.

Le vrai choc, c’est la sortie sur Paramount+

Et c’est là que le contraste devient brutal. Le film a été annoncé dès 2021, pourtant il faut attendre maintenant pour voir les premières images officielles dignes de ce nom, au-delà du simple concept art.

Si la sortie était encore lointaine, ça passerait. Sauf que non. Paramount a décidé d’envoyer le film directement sur sa plateforme, avec une mise en ligne fixée au 25 juillet 2026, après une projection spéciale au San Diego Comic-Con. Pour un projet de cette taille, la fenêtre de promotion paraît minuscule.

Des reports, une fuite massive, puis le silence

Le calendrier raconte aussi pas mal de choses. Prévu d’abord pour octobre 2025, le film a ensuite glissé vers janvier 2026, puis vers octobre 2026.

Puis, en décembre 2025, Paramount a enterré sa sortie en salles et l’a déplacé vers Paramount+, sans date précise à ce moment-là. Entre-temps, autre coup dur, le film entier a fuité en ligne plus tôt cet été, avant même qu’un clip officiel soit disponible. On pouvait imaginer une réaction rapide, ou au moins un trailer pour reprendre la main. Il n’y a rien eu. Bon, difficile de ne pas y voir une gestion défensive.

Au-delà d’Avatar, le malaise de l’animation en studio

Cette histoire dépasse largement Aang. L’an dernier déjà, Paramount a sabré dans son héritage animé, en annulant des séries populaires et de grosses franchises sans ménagement.

La logique rappelle ce qui a aussi frappé Warner Bros. sous David Zaslav, avec des projets arrêtés en série et même des courts Looney Tunes retirés de la plateforme du studio. Résultat, le lancement d’Avatar Studios prend une drôle de tournure. Son premier projet n’est pas porté comme un événement, mais relégué en streaming. Et pour une franchise qui a changé la télévision d’animation, ce signal compte quand même.