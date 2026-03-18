Premières images pour Dune : Partie 3 dans la première bande annonce tant attendue

Le retour de Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides pour « Dune : Partie Trois » se précise, poursuivant ainsi l’épopée de la saga cinématographique inspirée du célèbre roman de science-fiction.

Tl;dr Première image dévoilée de Paul Atreides, visage marqué.

Dune: Part Three adapté de « Dune Messiah ».

adapté de « Dune Messiah ». Sortie prévue au cinéma le 18 décembre 2026.

Nouvelles révélations sur le troisième opus de Dune

En attendant la sortie très attendue de Dune: Part Three, les fans de l’univers imaginé par Frank Herbert viennent d’avoir un nouvel avant-goût du film. Le 16 mars 2026, Timothée Chalamet a surpris ses abonnés sur Instagram en publiant un cliché inédit de son personnage, Paul Atreides. Sur cette photo mystérieuse, le jeune duc arbore un masque partiel laissant transparaître ses yeux bleus – signes distinctifs liés à l’épice Mélange – et surtout, un visage marqué par des cicatrices et brûlures qui laissent planer le doute sur les épreuves traversées depuis les événements précédents.

Une adaptation fidèle à « Dune Messiah » ?

Ce troisième volet, inspiré du roman « Dune Messiah », s’inscrit environ douze ans après la prise du pouvoir de Paul sur la planète désertique Arrakis. Désormais maître du seul gisement d’épice connu dans la galaxie, il est aussi responsable d’une vaste croisade sanglante ayant coûté la vie à des milliards d’individus. Paul se persuade néanmoins que ce sombre destin n’est pas le pire possible pour l’humanité, ses visions prophétiques lui ayant laissé entrevoir des alternatives plus tragiques encore. La fidélité du scénario au texte original reste à confirmer, tant Denis Villeneuve, déjà connu pour quelques libertés prises dans les précédents volets (notamment autour du personnage d’Alia), souhaite clore sa trilogie avec ce film.

Nouveaux visages et retours inattendus

Parmi les attentes majeures figurent plusieurs rebondissements scénaristiques :

L’apparition de clones – dont celui de Duncan Idaho incarné à nouveau par Jason Momoa.

L’arrivée de nouvelles factions religieuses prêtes à manipuler Paul pour leurs propres intérêts.

De telles intrigues promettent une narration toujours aussi dense et complexe, fidèle à l’esprit labyrinthique des romans.

Promotion lancée avant la sortie en salles

Le tournage étant désormais terminé, Warner Bros. a révélé une série d’affiches officielles présentant les personnages principaux, ainsi que la première bande-annonce officielle, alimentant l’attente jusqu’à la date fatidique : le 18 décembre 2026. Cette première vague d’images marque le coup d’envoi d’une longue campagne médiatique qui devrait rythmer l’année à venir. Reste à savoir si ce dernier opus achèvera réellement la saga ou ouvrira la voie à de futures adaptations issues du vaste univers d’Herbert. Une chose est sûre : chaque nouvelle annonce ne fait qu’attiser la curiosité et les débats autour de cette franchise monumentale.