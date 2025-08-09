Dune 3 osera ce que les deux premiers films ont écarté — pour le plus grand bonheur des fans

Le troisième volet de la saga Dune s’apprête à franchir une étape inédite, en abordant un aspect jusqu’ici écarté par les deux premiers films, pour le plus grand bonheur des admirateurs de l’univers imaginé par Frank Herbert.

Tl;dr Dune: Part Three sera partiellement tourné en pellicule.

sera partiellement tourné en pellicule. Changement de chef opérateur : Linus Sandgren remplace Greig Fraser.

Sortie prévue au cinéma le 18 décembre 2026.

Un tournant esthétique pour la saga Dune

Au fil des années, la saga cinématographique Dune, pilotée par le réalisateur Denis Villeneuve, n’a cessé de surprendre par ses choix artistiques. Pour ce troisième opus très attendu, une évolution majeure se profile : l’utilisation, en partie, de véritables caméras argentiques. Cette révélation est apparue récemment sur le compte Instagram officiel de Kodak Motion Picture Film, laissant entendre que la production opterait pour un mélange inédit entre tradition et modernité.

L’arrivée d’un nouveau chef opérateur

Ce changement d’approche coïncide avec l’arrivée du chef opérateur suédois Linus Sandgren, connu pour sa prédilection quasi exclusive pour la pellicule. Il succède à Greig Fraser, occupé par le tournage de The Batman: Part II. Ce remplacement n’est pas anodin : toute la filmographie de Sandgren témoigne d’un attachement marqué à l’esthétique « film », ce qui pourrait bien imprégner de sa patte singulière le nouvel épisode.

Un processus technique réinventé ?

Jusqu’à présent, les deux premiers volets avaient été réalisés numériquement, puis transférés sur pellicule 35 mm avant d’être à nouveau numérisés. Un procédé « hybride » décrit par Fraser comme donnant une texture à la fois intemporelle et nuancée : « Cela a adouci les contours du numérique… Cela nous a offert quelque chose qu’aucune acquisition purement argentique ou digitale n’aurait pu apporter ». Pourtant, difficile d’imaginer aujourd’hui un abandon pur et simple de cette méthode si singulière — mais Villeneuve a toujours affiché sa volonté d’accorder une identité propre à chaque segment.

Imax et ambitions nouvelles pour Arrakis

Autre sujet de discussions ces dernières semaines : l’utilisation des caméras Imax. Alors que le PDG d’Imax, Rich Gelfond, évoquait un tournage intégral dans ce format, l’entreprise a rectifié peu après : seules certaines séquences clés bénéficieront de cette technologie, comme cela se fait généralement. La diversité des sources et formats semble donc au cœur du projet.

D’ailleurs, alors que le film adapte le roman « Dune Messiah » de Frank Herbert, son réalisateur insiste : « Ceci ne sera pas l’achèvement d’une trilogie, mais bien une œuvre autonome… chaque film devant exister par lui-même. » Rendez-vous est pris pour le 18 décembre 2026, date à laquelle ce nouvel Arrakis devrait révéler ses couleurs inédites sur grand écran.

Pour ceux qui souhaiteraient patienter, rappelons que les deux premiers films sont déjà disponibles en streaming sur HBO Max et que tous les ouvrages d’Herbert restent accessibles dans divers formats.