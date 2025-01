Qu'est-il advenu des machines pensantes dans l'univers de Dune ?

Tl;dr Le roman « Dune » de Frank Herbert décrit un univers où l’intelligence artificielle a été bannie suite à une révolte.

Les machines pensantes, devenues oppressives, ont été remplacées par une intelligence humaine organisée.

L’univers étendu de « Dune » fournit des détails supplémentaires sur cette révolte contre les machines.

Le roman « Dune » de Frank Herbert, bien connu pour son récit sur l’ascension et la chute de Paul Atreides, offre bien plus que les aventures de ses protagonistes. Il nous plonge dans un univers riche, vibrant, en constante évolution, où empires, messies, tyrans et forces obscures façonnent un futur incertain. Un des événements majeurs de ce monde est la grande révolte, ou le Jihad Butlerien, une guerre menée contre une classe technocratique et ses « machines pensantes ».

L’intelligence artificielle dans « Dune »

Il est important de préciser que les machines bannies dans « Dune » ne correspondent pas à notre conception actuelle de l’intelligence artificielle. Le terme « machine pensante » désigne toute forme d’intelligence artificielle autonome et consciente, qu’il s’agisse de superordinateurs ou de robots conscients. L’apparition de ces machines pensantes était inévitable compte tenu du niveau de développement technologique atteint dans l’Univers Connue. Cependant, l’intelligence artificielle a vite pris des formes oppressives, nuisibles pour l’humanité elle-même. L’humanité a répondu à cette technocratie envahissante par un fanatisme religieux, la foi spirituelle étant considérée comme antithétique à la logique froide des machines.

Le Jihad Butlerien : une révolution contre les machines

« Les hommes ont confié leur pensée aux machines dans l’espoir d’être libérés. Mais cela a simplement permis à d’autres hommes avec des machines de les asservir. »

Cette citation de « Dune » résume le catalyseur de la Grande Révolte, qui insiste sur la nécessité pour l’humanité de définir ses propres règles pour refaire le monde. Ce qui a commencé comme une contestation justifiée s’est rapidement transformé en hystérie alimentée par la religion, encourageant une haine indiscriminée envers tout ce qui était de nature mécanique. Avec l’éradication totale de la technologie, la civilisation humaine a subi un recul, créant un vide qui devait être comblé par quelque chose de totalement dépendant de l’intelligence humaine.

L’après-révolte : un nouveau système politique

Avec la disparition des machines, l’humanité a dû développer de nouvelles structures pour combler le vide laissé. Des organisations comme l’ordre des mentats, les Bene Gesserit et la Guilde des Navigateurs ont été créées pour empêcher la civilisation de régresser à un état primitif. Parallèlement, un nouveau système politique a vu le jour, avec l’Empereur Padishah de la Maison Corrino comme garant d’un ordre féodal galactique soutenu par la Grande Maison et les principales organisations.

L’univers étendu de « Dune » révèle davantage de détails sur cette révolution contre les machines, permettant de comprendre plus profondément les thèmes d’oppression cyclique et de guerre sainte qui traversent l’œuvre de Frank Herbert.