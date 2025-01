Pourquoi les Harkonnens ne sont pas chauves et pâles dans Dune: Prophecy ?

Dune: Prophecy offre une interprétation visuelle différente des Harkonnens, les représentant de manière moins stéréotypée que dans le roman.

Tl;dr « Dune: Prophecy », une série HBO dérivée de « Dune », explore les origines de la confrérie Bene Gesserit.

La série est critiquée pour sa narration prévisible typique des prequels.

Les Harkonnens de « Dune: Prophecy » proviennent de la planète Lankiveil, expliquant leur différence d’apparence avec leurs descendants dans les films de Villeneuve.

Une nouvelle série HBO explore les origines de Dune

La franchise Dune de Warner Bros. s’enrichit d’une nouvelle série, Dune: Prophecy. Cette production HBO explore les origines de la sœurité de Bene Gesserit, située 10,000 ans avant les événements des films Dune et Dune 2 de Denis Villeneuve. Malgré une distribution de qualité, incluant Emily Watson et Olivia Williams, et une conception de production/costumes impressionnante, la série peine à captiver.

Les limites des prequels

Les prequels ont souvent du mal à éviter l’écueil de la prévisibilité. En effet, ils ont tendance à se contenter de combler les blancs, à raconter ce que le public sait déjà. « Dune: Prophecy » ne fait pas exception à la règle. Si des éléments inédits de l’histoire sont parfois révélés, ils s’apparentent plus à des anecdotes qu’à de véritables rebondissements.

Les origines des Harkonnens

Un aspect particulièrement attendu de « Dune: Prophecy » est l’explication du changement d’apparence des Harkonnens. Dans la série, ils sont incarnés par Emily Watson et Olivia Williams, qui arborent une peau et des cheveux caucasiens, contrastant fortement avec les personnages pâles et chauves de la saga cinématographique de Villeneuve.

Des Harkonnens pas originaires de Giedi Prime

Dans « Dune: Prophecy », les Harkonnens viennent de la planète Lankiveil, un monde froid bien plus accueillant que Giedi Prime, une planète industrielle volcanique orbitant autour d’un soleil noir. Ce climat rude et sombre expliquerait l’évolution de leur pigmentation et de leur tempérament. Le transfert de la maison Harkonnen de Lenkieveil à Giedi Prime pourrait être illustré dans la série, mais sur une échelle temporelle de 10,000 ans, il s’agit d’une transition qui se déroule sur de nombreux siècles et conflits. Pour ceux qui aiment voir l’histoire fictive se dérouler lentement, la série sera un régal. Les autres attendront avec impatience le troisième film de Denis Villeneuve, prévu pour 2026.