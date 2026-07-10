Avengers Doomsday : une fuite LEGO relance deux énormes pistes

Deux sets LEGO liés à Avengers: Doomsday agitent déjà les fans. Ils pointent vers un affrontement géant et un twist très sombre autour de Captain America.

En bref Deux sets LEGO agitent Avengers: Doomsday

Un combat Avengers contre X-Men se précise

Captain America pourrait avoir une version HYDRA

Les fuites de produits dérivés racontent parfois plus de choses que la promo officielle. Et pour Avengers: Doomsday, c’est précisément ce qui est en train de se passer.

Des briques qui en disent trop

Rien ne garantit qu’un set LEGO reflète au détail près un blockbuster. On le sait, ces boîtes simplifient, mélangent, condensent. Mais elles laissent aussi des indices, souvent assez nets pour dessiner la direction d’un film. Là, à l’approche des annonces attendues plus tard ce mois-ci au San Diego Comic-Con, deux nouveaux ensembles repérés en plus d’une figurine déjà vue de Dr. Doom remettent la machine à spéculations en route.

Le point intéressant, ce n’est pas seulement la fuite. C’est son timing. Quand un studio garde ses cartes serrées, le merchandising devient parfois la seule fenêtre entrouverte.

Le duel Avengers contre X-Men prend forme

Le premier set évoqué rassemble un drôle de groupe, et ce n’est pas le genre d’association qu’on balaie d’un revers de main. On y trouverait une réplique de Sentinel, la tête d’un autre Sentinel au sol, ainsi que Dr. Doom, Thor, Magnéto, Mystique, Mr. Fantastic et Nightcrawler.

Ajoutez à ça l’enseigne du X Mansion, et l’image devient assez claire. Ce set donne du poids à une rumeur déjà installée, celle d’un affrontement majeur impliquant les X-Men et les Avengers. Clairement, voir ces personnages réunis dans le même paquet n’a rien d’anodin, même si LEGO prend souvent des libertés.

Le vrai twist concerne Captain America

L’autre fuite va encore plus loin. Un second ensemble, présenté comme le Dark Avengers Quinjet, inclurait un HYDRA Captain America.

Et là, le film change de couleur. Si cette information est correcte, on tiendrait peut-être un premier aperçu des Dark Avengers, avec au centre une version maléfique de Steve Rogers. Bon, il faut garder une marge de doute. Mais l’idée seule suffit à rehausser l’intérêt autour de Avengers: Doomsday, parce qu’elle ne promet pas juste un caméo ou un clin d’œil, elle suggère une vraie orientation narrative.

Pourquoi cette fuite tombe au bon moment

Ce qui rend l’affaire plus bruyante, c’est aussi l’état de la communication autour du film. Pas mal de fans la jugent décevante, avec une sensation de flou qui dure. D’autant qu’un trailer terminé existerait déjà depuis avant le CinemaCon.

Marvel semble simplement attendre que tous les regards se tournent vers sa présentation au San Diego Comic-Con, du côté du hall dédié au studio. En attendant, ce sont donc des boîtes LEGO qui occupent l’espace. Et ce détail dit quelque chose de plus large sur la machine Marvel, quand la promo officielle ralentit, le moindre produit dérivé devient un morceau de récit.