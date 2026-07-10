Ridley Scott balaie la polémique autour de The Dog Stars

Le retour SF de Ridley Scott se retrouve au centre d’une drôle de polémique, entre changement du chien du roman et tensions sur le tournage.

En bref Ridley Scott rejette sèchement une polémique de fans

Le chien du roman change de race à l’écran

Le tournage a aussi connu plusieurs secousses

On parle d’un monde ravagé par un virus, de survivants, de pillards, d’un avion léger pour tenir debout dans l’après. Et pourtant, la polémique autour de The Dog Stars se concentre sur un chien. Pas n’importe lequel, certes, mais le contraste dit quelque chose de la relation entre adaptation et fidélité.

Une adaptation déjà contestée avant sa sortie

Le nouveau film de Ridley Scott, adapté du roman de 2012 de Peter Heller, marque son retour à la science-fiction avec un registre plus calme que ses grandes machines habituelles. C’est justement ce ton plus retenu qui l’a attiré vers le projet.

Mais chez une partie des lecteurs, le sujet qui fâche est ailleurs. Dans le livre, Jasper, le compagnon du héros Hig, est un Blue Heeler. Dans le film, il devient un Berger malinois belge. Ce n’est pas un simple détail pour les fans du roman, parce que l’animal représente aussi une vie d’avant, ce qui subsiste du monde perdu.

Interrogé par Empire Magazine, Ridley Scott n’a pas vraiment cherché l’apaisement. Sa réponse a été très directe, « Allez vous faire voir ».

Un casting remanié en cours de route

Le plus intéressant, quand même, c’est que le film a connu des secousses autrement plus concrètes. Le rôle de Hig devait d’abord revenir à Paul Mescal, que Scott avait dirigé dans Gladiator 2.

Le réalisateur explique qu’il pensait repartir avec lui après cette expérience, avant que l’acteur ne soit pris par son incarnation de Paul McCartney. Il ajoute qu’il ne va pas s’en plaindre puisqu’ils sont amis, et précise qu’il gardait déjà un œil sur Jacob Elordi. Résultat, Elordi a récupéré le rôle principal.

Le premier jour a failli dérailler

Autre point, bien moins anecdotique que la race du chien, Josh Brolin a presque quitté le tournage dès le premier jour. En cause, la méthode de Scott, qui voulait limiter les répétitions avant de filmer.

Brolin a raconté à Empire Magazine que cette approche l’avait déstabilisé et franchement inquiété. Le genre de tension qui rappelle qu’un film se joue aussi dans ces équilibres très concrets entre metteur en scène et comédiens.

Pourquoi ce film compte pour Scott

Au centre, il y a donc Hig, incarné par Jacob Elordi, survivant d’un virus mortel qui a presque anéanti l’humanité. Il a perdu sa femme et tente de tenir avec son chien, pendant qu’un Cessna lui sert de ressource précieuse dans un monde où rôdent les Reapers, ces bandes qui récupèrent tout ce qui reste.

Le casting réunit aussi Josh Brolin et Margaret Qualley. Et si le bruit porte aujourd’hui sur une entorse au livre, l’enjeu est sans doute ailleurs. Pour Ridley Scott, The Dog Stars ressemble surtout à un retour SF plus intime, attendu le mois prochain, avec la promesse d’un film moins massif qu’à l’habitude mais pas moins scruté.