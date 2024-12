Disney réfléchit sérieusement à un retour de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes

Il semble que Disney envisage sérieusement le retour de Johnny Depp dans le rôle iconique de Jack Sparrow pour une prochaine aventure de Pirates des Caraïbes, selon des informations récentes.

Tl;dr Johnny Depp pourrait revenir dans la franchise « Pirates des Caraïbes ».

Un scénario sans et avec le personnage de Depp est en développement.

Le producteur Bruckheimer prépare tous les scénarios possibles.

La possibilité d’un retour de Johnny Depp dans « Pirates des Caraïbes »

Depuis son procès pour diffamation qu’il a remporté, Johnny Depp pourrait bien faire son retour sur la scène hollywoodienne. En effet, le célèbre acteur, dont la carrière a été entachée par des accusations de violence domestique portées par son ex-femme Amber Heard, semble retrouver peu à peu l’estime de l’industrie cinématographique.

Une double préparation pour la sixième édition de « Pirates des Caraïbes »

D’après les informations de Variety, Disney prépare actuellement le sixième opus de la franchise Pirates des Caraïbes. Dans ce cadre, deux scenarios sont en cours de développement, l’un avec le personnage de Depp, l’autre sans lui. C’est Jerry Bruckheimer, producteur de la franchise, qui se charge de préparer ces deux options.

Il est à noter que le personnage de Captain Jack Sparrow, incarné par Depp, a toujours été au cœur de cette saga cinématographique. Sans lui, la franchise pourrait perdre une grande partie de son attrait auprès des fans.

Une volonté incertaine de la part de Depp

Cependant, l’incertitude plane toujours quant à la volonté de Depp de revenir dans la franchise. L’acteur avait affirmé lors de son procès qu’il n’y avait « rien sur cette Terre » qui pourrait le convaincre de travailler à nouveau avec Disney. Il avait été démis de son rôle dans Pirates des Caraïbes suite à une tribune d’opinion publiée par Heard, dans laquelle il n’était pas nommé.

Malgré tout, l’année dernière, des rumeurs indiquaient que l’acteur pourrait avoir changé d’avis concernant Disney. En outre, un spin-off avec Margot Robbie est en cours de développement à côté du film principal.

L’avenir de la franchise « Pirates des Caraïbes »

Depuis deux décennies, Pirates des Caraïbes est l’une des franchises phares de Disney et a généré plus de 4,53 milliards de dollars à travers ses cinq films. Alors que le studio cherchait une nouvelle direction à cause de la situation personnelle de Depp, des rumeurs de remplacement ont émergé. Toutefois, la réaction des fans à ces rumeurs n’a pas été très positive.

Selon Bruckheimer, le prochain film Pirates des Caraïbes sera un reboot. Sean Bailey, président de Walt Disney Studios Motion Picture Production, a déclaré que le film respecterait l’héritage des précédents tout en apportant quelque chose de nouveau. Quant à Depp, Bailey était « non-committal à ce stade ». La question qui se pose maintenant est: Disney regrette-t-elle sa décision?