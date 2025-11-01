Pirates des Caraïbes : l’attente d’un nouveau départ

Disney fait face à un défi de taille avec l'une de ses franchises, dont la valeur atteint 4,5 milliards de dollars mais qui reste actuellement inactive. La nécessité d'exploiter rapidement ce potentiel s'impose pour maintenir sa position dominante sur le marché.

Tl;dr La franchise Pirates des Caraïbes, malgré ses 4,5 milliards de dollars de recettes, reste dans l’incertitude quant à son avenir chez Disney.

Depuis 2017, aucun nouveau film n’a été concrétisé, les projets bloqués par la peur de trahir l’héritage et les controverses autour de Johnny Depp.

Les fans et l’univers attendent une relance audacieuse, que ce soit via un reboot cinématographique ou des formats alternatifs, pour exploiter pleinement le potentiel de la licence.

Un trésor laissé à l’abandon ?

S’il y a bien une énigme qui persiste chez Disney, c’est celle de l’avenir incertain de Pirates des Caraïbes. Alors que certaines licences du studio continuent d’attirer les foules, d’autres semblent au bord de l’oubli, branchées à la survie par simple prudence d’entreprise. Difficile d’imaginer qu’un nom ayant rapporté plus de 4,5 milliards de dollars reste aujourd’hui englué dans un état d’indécision totale. Ce qui fut jadis le joyau du divertissement familial se transforme lentement en immense gâchis industriel.

Un univers en attente, une marque paralysée

La magie initiale du premier opus — cet alliage unique d’humour, de chaos et d’aventure incarné par Johnny Depp dans le rôle désormais mythique de Jack Sparrow — avait redéfini le genre dans les années 2000. Pourtant, plus de vingt ans après la sortie de Pirates des Caraïbes: La Malédiction du Black Pearl, la franchise s’est perdue entre deux écueils : proposer du déjà-vu ou prendre le risque du renouveau. La question n’a rien à voir avec une désaffection du public. Même les épisodes les moins inspirés ont connu un succès financier retentissant, preuve que l’attachement à cet univers ne s’est jamais vraiment dissipé.

Le syndrome du choix impossible

Or, depuis la sortie de Pirates des Caraïbes: La Vengeance de Salazar en 2017, c’est le statu quo qui domine. L’affaire judiciaire ayant opposé Johnny Depp et Amber Heard a certes figé les discussions, mais près de quatre ans ont passé et rien ne semble bouger vraiment, malgré quelques annonces sporadiques sur des scripts ou des têtes d’affiche potentielles comme Margot Robbie. À ce stade, deux scripts seraient en développement mais tout semble bloqué par la peur de trahir un héritage ou de rater un reboot tant espéré.

L’urgence d’agir pour sauver un symbole Disney

Au fond, il suffirait que Disney tranche enfin : relancer avec audace, injecter une dose d’énergie nouvelle — quitte à prendre des risques sur le casting ou à explorer des formats alternatifs (série animée ou adaptation télévisuelle). Le potentiel reste intact : univers identifiable, personnages cultes, identité visuelle forte… Mais laisser dormir ce géant créatif revient littéralement à oublier un coffre rempli d’or sous les vagues. Dans une industrie où le moindre faux pas se paie cash et où la nostalgie ne suffit plus à remplir les salles, il serait temps pour le studio californien de prouver qu’il sait encore inventer — pas seulement recycler.