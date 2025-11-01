Un thriller criminel prévu pour 2025 séduit les abonnés Netflix par son ambiance à la « Uncut Gems »

Les abonnés de Netflix se passionnent actuellement pour un nouveau thriller criminel sorti en 2025, dont l’ambiance intense et nerveuse rappelle fortement celle du film Uncut Gems, marquant un véritable engouement sur la plateforme.

Tl;dr « Ballad of a Small Player » cartonne sur Netflix.

Colin Farrell incarne un joueur endetté à Macao.

Le film séduit malgré des critiques partagées.

Un thriller haletant propulse Colin Farrell en haut du classement Netflix

Sorti le 29 octobre 2025, Ballad of a Small Player s’impose déjà comme l’un des plus grands succès mondiaux de la plateforme Netflix. Loin d’être passé inaperçu, ce polar porté par un Colin Farrell habité, a su séduire les amateurs de tension dramatique. Dès son arrivée sur le service de streaming, le long-métrage signé Edward Berger, réalisateur remarqué pour All Quiet on the Western Front, s’est hissé à la seconde place des films les plus visionnés au monde, selon les données de FlixPatrol. Il occupe également cette position dans 19 pays différents — une performance qui ne laisse personne indifférent.

L’art de l’angoisse moderne, entre casinos et poursuites internationales

Dans ce film adapté du roman éponyme de Lawrence Osborne, on suit les pas incertains de Lord Doyle (interprété par Colin Farrell), joueur compulsif en quête de rédemption dans l’univers moite et étouffant des casinos de Macao. Menacé d’expulsion pour dettes impayées, Doyle tente désespérément de remporter la somme qui lui permettrait non seulement d’effacer l’ardoise, mais aussi d’échapper à l’enquêtrice britannique Cynthia Blithe (Tilda Swinton). À mesure que la tension monte, sa rencontre avec Dao Ming (Fala Chen) pourrait bien changer la donne.

Cinéma d’atmosphère : quand la mise en scène fait monter la pression

Si certains observateurs restent réservés — le film n’atteint qu’un modeste 51 % sur Rotten Tomatoes — difficile de rester insensible face à l’énergie qui traverse chaque plan. La photographie léchée signée James Friend, alliée à une interprétation intense de Farrell, plonge le spectateur dans une spirale quasi suffocante. Les amateurs du style nerveux des frères Safdie trouveront ici matière à frissonner, tant chaque minute semble jouer avec les nerfs.

Coup double pour Netflix et pari réussi pour Berger ?

Malgré un accueil critique mitigé, l’engouement du public ne faiblit pas. La trajectoire ascendante du film laisse augurer une première place imminente sur Netflix mondialement – il lui suffit désormais de dépasser le thriller nucléaire « House of Dynamite » signé Kathryn Bigelow. Il semblerait bien que cette nouvelle adaptation cinématographique ait trouvé sa vraie vie… loin des salles obscures.

Pour ceux qui hésiteraient encore, voici pourquoi « Ballad of a Small Player » s’impose comme un choix incontournable :

Mise en scène tendue et immersive.

Interprétation remarquable de Colin Farrell.

Sujet universel : la fuite en avant et ses conséquences.

Difficile donc d’ignorer ce polar crépusculaire qui électrise actuellement les soirées sur Netflix.