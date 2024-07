Timothée Chalamet à l’affiche du film de ping-pong Marty Supreme

Marty Supreme du réalisateur Josh Safdie se focalisera sur le champion de ping-pong Marty Reisman.

Tl;dr Le premier poster du film Marty Supreme avec Timothée Chalamet a été dévoilé.

Josh Safdie, connu pour les films Good Time et Uncut Gems, est le réalisateur.

Timothée Chalamet jouera le rôle du champion de ping-pong Marty Reisman.

Timothée Chalamet, connu pour ses rôles dans Dune et Wonka, montrera un autre aspect de son talent d’acteur.

Un nouvel élan pour Timothée Chalamet

Le premier poster du très attendu Marty Supreme, avec le talentueux Timothée Chalamet, a été dévoilé. Cette production prometteuse est dirigée par Josh Safdie, reconnu pour ses collaborations avec son frère dans des films à succès tels que Good Time et Uncut Gems.

Un nouveau projet pour Josh Safdie

Josh Safdie, qui devait initialement travailler sur un film consacré aux souvenirs sportifs avec Adam Sandler, a reporté ce projet. Ceci a ouvert son emploi du temps pour Marty Supreme. Le film, confirmé par le distributeur A24, est donc le prochain défi du réalisateur.

Timothée Chalamet en champion de ping-pong

Le comédien franco-américain Timothée Chalamet incarnera Marty Reisman, une légende du ping pong, selon les premières informations partagées par Variety. Marty Reisman, qui a remporté 22 titres majeurs au fil de sa carrière, a commencé comme arnaqueur à New York. Cependant, aucun détail officiel sur l’intrigue n’a été révélé.

Timothée Chalamet, une star polyvalente

Timothée Chalamet a acquis une renommée internationale grâce à sa prestation dans Call Me By Your Name et Lady Bird. Depuis, il a assuré le rôle principal de deux blockbusters majeurs, dont Dune: Part Two de Denis Villeneuve. Il est également attendu dans le troisième volet de Dune, prévu pour 2027. Malgré ses succès dans les films à grand spectacle, Chalamet a montré qu’il excelle également dans des projets moins grandioses, tels que le biopic de Bob Dylan, A Complete Unknown. Marty Supreme semble être un projet similaire.