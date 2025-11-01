Pourquoi Jesse Eisenberg a refusé The Social Network 2 ?

Jesse Eisenberg ne reviendra pas dans The Social Reckoning — non pas par désaccord, mais parce qu’il estime avoir tourné la page du rôle qui l’a révélé.

Un nouveau visage pour Mark Zuckerberg

La suite très attendue du film culte The Social Network, baptisée The Social Reckoning, s’apprête à voir le jour, mais avec un changement de taille : l’emblématique Jesse Eisenberg ne reprendra pas son rôle de Mark Zuckerberg. Ce choix a suscité de nombreuses réactions, tant chez les cinéphiles que dans l’industrie. La lourde tâche d’incarner le fondateur de Facebook revient désormais à Jeremy Strong, célèbre pour sa performance dans Succession.

Une page tournée…

Pourquoi ce refus ? Invité sur le plateau de The Today Show, l’acteur américano-polonais Jesse Eisenberg a enfin clarifié sa position, non sans une pointe d’humour au passage – évoquant malicieusement un soi-disant vol de bijoux au Louvre. Loin d’un quelconque différend avec le réalisateur, il confie simplement ressentir avoir évolué : « Quand vous incarnez un personnage, il arrive un moment où vous sentez que vous êtes passé à autre chose ». Il précise toutefois que cette décision n’est en rien liée à la qualité attendue du film ou à la relation qu’il entretient avec Aaron Sorkin, scénariste et désormais réalisateur du projet.

Du génie torturé au cinéma introspectif

Depuis la sortie du premier opus il y a quinze ans, Jesse Eisenberg s’est illustré dans des projets singuliers et des films indépendants notables comme The Art of Self-Defense ou encore Sasquatch Sunset. Il a également multiplié les expériences en écriture et en réalisation, jusqu’à décrocher une reconnaissance inattendue pour A Real Pain. À l’évocation d’un possible sentiment d’avoir « grandi » par rapport au rôle qui a marqué sa carrière, il nuance cependant : « C’est vraiment un merveilleux film. Je suis ami avec Aaron Sorkin… Toutes les raisons pour lesquelles je n’y participe pas n’ont rien à voir avec son potentiel brillant. »

Pour ceux qui attendent cette suite, la liste des nouveaux visages ne manque pas d’attiser la curiosité :

Mikey Madison

Jeremy Allen White

Bill Burr

Jeremy Strong

The Social Reckoning sortira au cinéma le 9 octobre 2026.

Un défi narratif scruté par toute l’industrie

Une question demeure cependant : ce nouveau chapitre pourra-t-il convaincre sans la présence de celui qui avait su incarner si magistralement le jeune entrepreneur controversé ? Si certains restent sceptiques quant à la nécessité même d’une suite – surtout sans Jesse Eisenberg et l’absence remarquée de David Fincher à la réalisation –, impossible néanmoins de nier l’intérêt suscité par ce pari audacieux. Une chose est sûre : tout Hollywood observe attentivement ce retour sur l’histoire mouvementée du géant des réseaux sociaux.