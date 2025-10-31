Doug Liman contre-attaque Amazon en lançant sa propre suite de Road House

Le réalisateur Doug Liman ne compte pas laisser Amazon poursuivre seul l’aventure Road House. Face à la suite officielle produite par le géant du streaming, il annonce son intention de réaliser sa propre suite au film culte.

Depuis sa sortie initiale en 1989, « Road House » n’a jamais vraiment quitté l’imaginaire collectif. Pourtant, qui aurait imaginé que cette œuvre mélangeant western urbain, arts martiaux et blues-rock finirait au cœur d’une querelle juridique aussi inédite qu’embrouillée ? Plus de trois décennies après les exploits de Patrick Swayze, c’est le réalisateur Doug Liman qui jette un pavé dans la mare, bien loin de l’esprit « soyez sympas… jusqu’à ce qu’il soit temps de ne plus l’être ».

L’amertume derrière le remake Amazon MGM Studios

En 2024, Liman signe un remake pour Amazon MGM Studios, avec Jake Gyllenhaal dans la peau du nouveau Dalton. Mais à peine le film lancé sur Prime Video – contre la volonté expresse du cinéaste – que le torchon brûle entre le réalisateur et la plateforme. Un éditorial acerbe, publié par Liman, ne change rien : malgré ses critiques publiques, le film rencontre suffisamment de succès pour justifier une suite dirigée par Ilya Naishuller, où Gyllenhaal reprendrait son rôle.

Séquelles parallèles et droits en bataille

L’affaire prend une tournure presque surréaliste lorsque Liman, surfant sur une faille légale vieille de quarante ans, lance son propre projet de suite indépendante baptisé « Road House: Dylan ». La clé du litige ? Une plainte fédérale en cours : selon celle-ci, l’un des auteurs originaux du film, R. Lance Hill (alias David Lee Henry), aurait récupéré ses droits d’auteur en novembre 2023. Dès lors, le remake lui-même serait considéré comme une atteinte à ses droits… alors même que Liman tente désormais une suite hors du giron Amazon.

Les conséquences pourraient s’avérer déroutantes : si la justice n’y met pas bon ordre, deux suites concurrentes risquent fort d’apparaître simultanément sur nos écrans. Et derrière ces batailles contractuelles se profilent des questions plus vastes sur l’identité même du projet : qui est ce fameux Dylan ? Héritier spirituel ou simple ersatz de Dalton ? Les spéculations vont bon train quant à une intrigue mêlant passé trouble et relectures alambiquées.

L’héritage tumultueux d’une franchise insaisissable

Pourtant, la confusion semble être une constante chez « Road House ». Après un premier essai raté en 2006 – une suite vidéo oubliée où Dalton disparaissait au profit d’un fils agent spécial –, difficile d’imaginer que cette licence puisse renaître sans heurts. Remake déjà critiqué pour son scénario brouillon, droits fragmentés entre créateurs et producteurs… Tout cela ressemble à un mauvais rêve juridique dont seule cette saga a le secret.

Impossible de prédire quelle version triomphera – ou si le public y trouvera enfin son compte. Mais dans cette histoire, force est de constater que l’art du « pas très sympa » a pris le dessus sur celui du divertissement pur.