Jeff Bridges réagit avec brio à l’échec de Tron: Ares au box-office

Alors que Tron: Ares subit un échec notable au box-office, Jeff Bridges a réagi publiquement à cette contre-performance. L’acteur emblématique de la saga s’est exprimé avec recul et humour face aux résultats décevants du film.

Tl;dr Échec commercial de Tron: Ares en salles.

en salles. L’avenir de la franchise Tron reste incertain.

L’espoir se tourne vers le streaming et Disney+.

Un échec retentissant pour Tron: Ares au box-office

Le cru 2025 n’a décidément pas souri à Disney. Loin des triomphes attendus, le studio a multiplié les déconvenues, enchaînant les contre-performances au cinéma. Si Lilo & Stitch tire son épingle du jeu avec plus d’un milliard de dollars récoltés dans le monde, d’autres titres phares comme Snow White, Captain America: Brave New World, ou encore Elio, peinent à convaincre. Dernier espoir du calendrier, Tron: Ares, très attendu par une communauté fidèle, n’a finalement pas su inverser la tendance.

Désillusion et perspectives incertaines pour la saga Tron

Lors de son premier week-end d’exploitation, le film réalise seulement 33,2 millions de dollars sur le sol américain. Un démarrage en demi-teinte, qui rappelle les trajectoires hésitantes des volets précédents. Malgré une ambition visuelle marquée et une bande originale percutante – deux atouts déjà présents dans Tron: Legacy –, la réception mitigée ne laisse guère d’espoir à la franchise : aujourd’hui, avec seulement 124 millions récoltés dans le monde, l’addition s’annonce salée pour Disney, qui devrait accuser une perte supérieure à 100 millions de dollars.

L’avis mesuré de Jeff Bridges et l’avenir du film sur Disney+

Invité par Entertainment Weekly, l’acteur emblématique Jeff Bridges relativise ce revers commercial. Il confie : « C’est intéressant de voir comment un film peut être jugé sévèrement à sa sortie… puis redécouvert plus tard comme un chef-d’œuvre. » Ce regard plein de recul fait écho à l’histoire même de la saga, souvent boudée à sa sortie avant d’être revalorisée par les fans.

Dès lors, une question s’impose : Tron: Ares connaîtra-t-il un destin similaire sur les plateformes ? En effet, certains échecs récents du studio – citons ici en particulier Snow White ou encore Captain America: Brave New World – ont su rebondir grâce au streaming, affichant d’excellentes audiences sur Disney+. Les habitudes changent : délais raccourcis entre sortie cinéma et diffusion à domicile, public plus volatil… Tout semble possible.

Avenir compromis pour la franchise Tron ?

La suite cinématographique paraît compromise malgré une fin ouverte suggérant de nouveaux épisodes. Plusieurs signaux convergent vers un arrêt pur et simple du projet sur grand écran. Cependant, tout n’est pas perdu : voici ce que la franchise peut encore espérer :

Bénéficier d’un regain d’intérêt via Disney+ ou autres plateformes.

S’appuyer sur sa popularité dans les parcs à thèmes grâce au Lightcycle Power Run.

Tirer profit d’une base de fans toujours présente et active.

À l’heure où Hollywood s’interroge sur l’avenir des blockbusters face aux bouleversements post-pandémie et aux nouveaux usages du public, la trajectoire de Tron illustre bien ces défis inédits auxquels est confrontée toute industrie culturelle.