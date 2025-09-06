Le dernier remake live-action en date de Disney cartonne sur Disney+ et sa suite est déjà prévue

Le dernier remake en prises de vues réelles signé Disney connaît un franc succès sur Disney+, captivant un large public depuis sa sortie. Fort de cette popularité, le studio a d’ores et déjà confirmé qu’une suite était en préparation.

Tl;dr Lilo & Stitch remake, succès mondial inattendu pour Disney.

remake, succès mondial inattendu pour Disney. Suite confirmée avec Chris Sanders au scénario.

Disney freine d’autres remakes après l’échec de Snow White.

Un été triomphal pour Lilo & Stitch

La saga des remakes en prises de vue réelles de Disney connaît des fortunes diverses, mais rares sont ceux qui ont suscité autant d’engouement que le tout récent Lilo & Stitch. Sorti au début de l’été, ce remake a signé un démarrage spectaculaire lors du week-end du Memorial Day, engrangeant pas moins de 182,6 millions de dollars sur le marché nord-américain. Un succès qui ne s’est pas démenti à l’international : avec plus d’un milliard de dollars récoltés au box-office, le film se hisse parmi les quatre plus grands succès mondiaux de la firme pour un remake live-action, juste derrière des titres comme Aladdin, Beauty and the Beast ou encore The Lion King.

Lilo & Stitch domine aussi le streaming

Ce n’est pas tout : alors que certains blockbusters peinent à s’imposer hors des salles obscures, la dynamique du film se poursuit sur Disney+. Selon les données relevées par FlixPatrol, la version live-action occupe actuellement la première place sur la plateforme, loin devant des concurrents tels que Thunderbolts* ou la saga des Incredibles. La présence dans le top 10 de l’opus animé Lilo & Stitch 2 : Stitch has a Glitch confirme une tendance : la franchise captive désormais toutes les générations et s’invite dans les foyers via le streaming. Depuis sa disponibilité numérique fin juillet, elle ne cesse d’attirer curieux et nostalgiques.

Conséquences chez Disney : prudence et anticipation

Face à ce triomphe inattendu — surtout après la réception mitigée et les polémiques autour de Snow White, dont la performance a plafonné à 205,6 millions de dollars — le groupe a choisi de temporiser sur certains projets similaires. Les plans autour du remake de Tangled, notamment, semblent mis en pause. Dans ce contexte, difficile de ne pas remarquer à quel point Lilo & Stitch fait figure d’exception cette année.

Voici d’ailleurs ce qui fait débat en interne :

Lilo & Stitch 2 , dont le développement vient d’être officialisé, mobilise déjà les attentes.

, dont le développement vient d’être officialisé, mobilise déjà les attentes. Chris Sanders, voix originale de Stitch et artisan du succès initial, est annoncé à l’écriture du scénario.

D’autres suites comme celles de Maleficent: Mistress of Evil ou d’Alice Through the Looking Glass, jadis attendues, n’ont pas su transformer l’essai commercialement.

L’avenir incertain des remakes et suites chez Disney

Alors que seuls quelques films parviennent à franchir la barre symbolique du milliard — citons ici l’exception chinoise avec Ne Zha 2, fort de deux milliards engrangés — Disney doit désormais composer avec des attentes renouvelées. La question demeure : jusqu’où ira cet engouement ? Si l’implication directe de Sanders augure d’une fidélité créative saluée par la critique (72 % sur Rotten Tomatoes), reste à voir si Lilo & Stitch saura transformer l’essai lors de son retour prévu… sans date annoncée pour le moment. Une chose est sûre : rarement une franchise n’aura paru aussi précieuse aux yeux du géant aux grandes oreilles.