Ce thriller d’action 2012 avec Jake Gyllenhaal et Michael Peña cartonne sur Max

Une carrière en dents de scie pour le réalisateur David Ayer

L’itinéraire de David Ayer dans le monde du cinéma est pour le moins contrasté. Il est notamment à l’origine du scénario brillant de « Training Day » et est également le réalisateur du pour le moins étrange et critiqué « Bright ». Sans oublier le très controversé « Suicide Squad » de 2016, perturbé par les interventions du studio, même si Ayer a assumé la responsabilité du décrié tatouage « damaged » du Joker. Depuis « Suicide Squad », le réalisateur a du mal à retrouver le prestige qu’il avait acquis grâce à ses précédentes réalisations. Bien qu’il ait connu un succès commercial avec « The Beekeeper » en 2024, les meilleurs films d’Ayer sont ceux qui s’inspirent de son expérience dans les quartiers défavorisés de Los Angeles, comme « Training Day » ou son meilleur film en tant que réalisateur : « End of Watch ».

« End of Watch », un thriller haletant

Sorti en 2012, ce thriller, également écrit par Ayer, nous entraîne dans une course-poursuite effrénée avec deux officiers du LAPD, incarnés par Jake Gyllenhaal et Michael Peña. Le duo est d’une crédibilité impressionnante en tant qu’officiers Brian Taylor et Mike Zavala, tout comme le quartier de South Central Los Angeles qu’ils patrouillent, reflétant le tournage du film sur place dans la division Newton du LAPD. Contrairement à « Training Day » ou à un autre film d’Ayer centré sur le LAPD, « Street Kings », « End of Watch » suit deux policiers intègres dont la complicité est l’atout majeur du film. Bien sûr, l’action vient soutenir les échanges entre Gyllenhaal et Peña, les deux protagonistes devenant les cibles d’un dangereux cartel de la drogue et devant se battre pour sortir des quartiers qu’ils sont censés protéger.

Succès continu de « End of Watch » sur la plateforme Max

Le film a su conquérir le public dès sa sortie, et continue de séduire les utilisateurs de la plateforme de streaming Max. Tout en rivalisant avec l’excellent film d’horreur « Heretic » de Hugh Grant, « End of Watch » s’impose comme un succès constant sur la plateforme. Selon FlixPatrol, un site qui recueille et agrège les données de visionnage en streaming, « End of Watch » se maintient dans le palmarès de Max depuis plus d’une semaine, conservant une popularité constante et progressant lentement mais sûrement vers le sommet.

Projet de série télévisée pour « End of Watch »

Un projet de série télévisée « End of Watch » pour Fox était aussi en cours de développement. Cependant, très peu d’informations ont été communiquées à ce sujet depuis l’annonce. Pour l’instant, nous devons donc nous contenter de ce succès en streaming pour le film original, qui vaut vraiment le détour si vous ne l’avez pas encore vu.