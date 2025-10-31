Colin Farrell donne des nouvelles de son projet DC et contredit les propos de James Gunn

Colin Farrell a récemment donné des nouvelles concernant son implication dans un autre projet cinématographique lié à l’univers DC, exprimant une position qui diverge des déclarations antérieures faites par James Gunn, le directeur créatif de DC Studios.

Tl;dr Le film Sgt. Rock reste en développement incertain.

reste en développement incertain. Colin Farrell et Luca Guadagnino ne sont plus impliqués.

James Gunn attend un script abouti pour avancer.

Des ambitions contrariées pour Sgt. Rock

Bien que la nouvelle direction de DC Studios ait permis à des projets comme Superman ou Peacemaker de s’imposer avec succès, tout n’avance pas à la même cadence. Parmi les titres qui stagnent, le film consacré à Sgt. Rock, ce soldat emblématique des comics DC, semble aujourd’hui au point mort. Difficile de passer à côté des hésitations qui entourent le projet, d’autant que plusieurs noms prestigieux y étaient associés.

L’enthousiasme de Colin Farrell contredit par James Gunn

Au micro du podcast Happy Sad Confused, Colin Farrell, qui devait incarner le rôle-titre, s’est souvenu avec nostalgie de son attachement au scénario : « God, that was a fantastic script. I wonder what’s happening with it… It should be made. It’s really, really good. » Mais cet enthousiasme ne trouve pas écho chez la direction actuelle. L’été dernier, le co-président de DC Studios, James Gunn, rappelait que si le film restait en développement actif, le scénario n’était « pas exactement où je voulais qu’il soit créativement ». Dès lors, impossible d’envisager une mise en production sans réécriture en profondeur — une position sur laquelle Gunn demeure intransigeant.

Mouvements en coulisses et avenir incertain

Les incertitudes ne se limitent pas au scénario : initialement rattaché à la réalisation, le cinéaste Luca Guadagnino a quitté l’aventure. Selon plusieurs sources proches du dossier, ni lui ni Farrell ne seraient désormais associés au projet. Par conséquent, la production doit non seulement revoir sa copie sur le script, mais aussi relancer la recherche d’un réalisateur et probablement d’un nouvel acteur principal.

Si certains bruits laissaient espérer un tournage dès l’été prochain, cette perspective paraît désormais peu probable tant que le script ne convainc pas pleinement Gunn. Le producteur privilégie dorénavant une approche qualitative : seuls 1 à 2 films DC sortiraient chaque année au cinéma.

Sgt. Rock : un héros singulier face à l’attente stratégique de DC Studios

Pourquoi tant d’attentes ? La nature même du personnage explique ces précautions : contrairement aux figures super-héroïques classiques, Sgt. Rock est avant tout un soldat ordinaire plongé dans l’enfer de la Seconde Guerre mondiale — un parti-pris narratif qui tranche nettement avec les blockbusters habituels de la franchise. Cela dit, la prudence prévaut chez DC Studios ; selon Gunn lui-même, difficile d’investir dans des films centrés sur des héros méconnus du grand public alors que l’avenir immédiat semble miser sur les valeurs sûres que sont Superman, Batman et Wonder Woman.

Reste à savoir si ce projet atypique parviendra un jour à sortir des limbes pour offrir au public une relecture audacieuse du mythe DC…