Il aura donc fallu quatre décennies pour réaliser le film DC sur le Sergent Rock

Un nouveau projet audacieux de DC Studios

Les amateurs de bande dessinée ont été surpris d’apprendre que DC Studios développe un film sur le personnage de Sgt. Rock, sous la direction de Luca Guadagnino et avec Daniel Craig dans le rôle principal. Alors que l’univers cinématographique DC n’a pas encore annoncé de projet impliquant des noms aussi populaires que Wonder Woman, Aquaman ou The Flash, il semble approprié que Sgt. Rock rejoigne cet univers, après avoir peiné à se frayer un chemin jusqu’au grand écran pendant près de quatre décennies.

Un parcours chaotique vers le grand écran

La première tentative sérieuse de porter Sgt. Rock à l’écran date de la fin des années 1980, avec des figures de proue comme Arnold Schwarzenegger et le réalisateur John McTiernan. Malgré l’attention de grands noms du cinéma tels que Quentin Tarantino et Steven E. de Souza, le projet a échoué à plusieurs reprises, notamment en raison du rejet du rôle par John Cleese de Monty Python. Par la suite, malgré les efforts persistants de Joel Silver et l’implication de talents tels que John Milius et Brian Helgeland, le film est resté en développement pendant des années.

Un renouveau pour Sgt. Rock ?

Après le départ de Schwarzenegger, le projet a connu une nouvelle phase à la fin des années 2000, avec Bruce Willis pressenti pour le rôle principal et Guy Ritchie à la réalisation. Malgré un travail préparatoire conséquent et des repérages en Europe de l’Est, le projet a été mis en stand-by lorsque Ritchie a décidé de réaliser Sherlock Holmes. En 2010, une nouvelle version futuriste du film a été envisagée, mais elle n’a pas non plus abouti.

Malgré ces nombreux revers, l’intérêt pour le personnage de Sgt. Rock n’a jamais complètement disparu. En 2019, DC a inclus un court-métrage animé de 14 minutes sur Sgt. Rock dans le DVD de Batman: Hush, dans le cadre de l’initiative DC Showcase, visant à faire découvrir des personnages moins connus au public.

Un avenir prometteur pour Sgt. Rock

Avec l’implication de Craig et Guadagnino, la nouvelle version du film marque une rupture significative avec les tentatives précédentes. Le scénario, écrit par Justin Kuritzkes, est apparemment « en bonne forme ». De plus, la récente confirmation par James Gunn de plusieurs productions R-rated en cours de réflexion chez DC, laisse penser que le film Sgt. Rock pourrait appartenir à ce groupe.

Il ne reste plus qu’à attendre plus d’informations sur l’intrigue du film. En attendant, nous gardons un œil sur l’évolution du projet Sgt. Rock.