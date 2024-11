D’après James Gunn, plusieurs projets Rated R sont sur le point d’être approuvés par DCU

James Gunn révèle que DCU est sur le point de donner le feu vert à plusieurs projets Rated R !

Tl;dr James Gunn confirme la possibilité de films DC Rated R.

DC ne limitera pas ses films à des cotes spécifiques.

Cette nouvelle est une cause de célébration pour les fans de DC.

James Gunn ouvre la porte à des films DC Rated R

James Gunn, reconnu pour son travail sur The Guardians Of The Galaxy et The Suicide Squad, et Peter Safran ont de grands projets pour DC. Leur ambition pour faire de DC le plus grand nom du cinéma de super-héros ne fait que commencer.

Une approche sans limite pour les prochains films de DC

Dans une interview accordée à Collider, Gunn a révélé que DC n’imposerait pas de limites à leurs films en termes de classification. Il a déclaré : « Nous ne sommes pas à propos de ça. Nous avons une opportunité unique de prendre ces personnages et de vraiment avancer et de faire ce en quoi nous croyons. »

Il a ajouté que l’objectif n’était pas de tester si une certaine approche fonctionnait, mais de raconter une histoire. Peu importe que l’histoire nécessite une classification R, PG, PG-13, ou G, l’important est de rester fidèle à l’histoire.

Des films classés R : une bonne nouvelle pour les fans

Cette approche ouverte de DC envers les films Rated R est une excellente nouvelle pour les fans. DC a produit certains des meilleurs comics pour lecteurs adultes de tous les temps, et beaucoup d’entre eux pourraient maintenant être adaptés à l’écran. Parmi les projets confirmés pour le DCU, le film Swamp Thing de James Mangold ou le film The Authority pourrait très bien se retrouver dans la catégorie R.

La confirmation de Gunn concernant les films DC classés R est une autre bonne nouvelle pour les fans de DC. En effet, son travail chez DC jusqu’à présent a été plus tranchant que ce qu’il avait précédemment développé pour Marvel Studios. Les fans pourraient donc espérer voir plus de matériel similaire à The Suicide Squad et Peacemaker.