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Marvel relance discrètement Nova avec un scénariste clé du MCU

Le projet Nova, mis en pause par Marvel, montre enfin un signe de vie. Et le nom associé au dossier n’a rien d’anodin pour le MCU.

Morgan Fromentin — publié le
Marvel
Image d'illustration. Marvel disney — Disney / PR-ADN

En bref

  • Nova refait surface chez Marvel
  • Michael Waldron apparaît lié au projet
  • La série reste très mystérieuse

Le dossier Nova n’est peut-être plus enterré. Le nom de Michael Waldron apparaît désormais dans l’annuaire de la Writers Guild of America West, un détail repéré par Cosmic Marvel, et pour un projet que pas mal de fans pensaient quasiment abandonné, ce n’est pas rien.

Un simple nom, mais pas un détail

Ce qui compte ici, ce n’est pas seulement l’ajout d’un crédit. C’est le contexte. Marvel avait mis Nova sur pause en 2025, en même temps que Strange Academy et Terror, Inc.. Voir le projet associé à un scénariste connu du studio suggère au moins une chose, le chantier bouge encore.

Le rôle exact de Michael Waldron n’est pas précisé. Scénariste, producteur, showrunner, producteur exécutif, il a déjà occupé plusieurs casquettes. Bref, impossible de savoir s’il pilote vraiment la série ou s’il intervient à un stade plus ciblé.

Pourquoi Waldron pèse dans l’équation

Son nom n’arrive pas de nulle part. Dans le MCU, Michael Waldron a écrit Doctor Strange in the Multiverse of Madness, créé Loki, et travaille aussi sur Avengers: Doomsday, l’un des films les plus attendus de la machine Marvel actuelle.

Et il avait déjà montré un intérêt personnel pour Nova. L’an dernier, dans le podcast Bingeworthy, il expliquait avoir sa propre idée du bon candidat pour incarner le personnage dans le MCU. Le nom cité était Glen Powell, qu’il connaît pour avoir travaillé avec lui sur Chad Powers chez Hulu.

Nova revient dans un MCU qui a changé de cap

C’est là que le sujet devient plus intéressant que le simple casting d’auteur. Nova avait d’abord été pensé comme un film en 2022, avant de basculer en série en 2023. Puis il a repris un peu d’élan en 2024, avant de se retrouver stoppé net l’an dernier.

Entre-temps, le MCU a changé de trajectoire. Le projet est né à une époque où la grande direction semblait mener vers Kang. Aujourd’hui, l’horizon narratif est plutôt celui de Doom. Et ça change tout, ou presque, pour un personnage cosmique comme Nova.

Ce qu’on ne sait toujours pas

Pour l’instant, il n’y a presque rien à se mettre sous la dent. Aucun détail concret sur l’histoire, aucun statut officiel clarifié, aucune annonce majeure depuis la mise en pause décidée par Marvel.

La lecture la plus logique, c’est celle d’un retour à la planche à dessin. Marvel cherche peut-être simplement la bonne porte d’entrée pour intégrer Nova dans une phase du MCU qui n’a plus grand-chose à voir avec celle de son annonce initiale. Et si Avengers: Doomsday prépare ce terrain, le projet pourrait enfin sortir du pur fantasme de fans.

Morgan Fromentin

Spécialiste Pop Culture

Depuis 2018, je décrypte l'actualité technologique ainsi que les dernières nouveautés cinéma et séries sur Begeek.fr.

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