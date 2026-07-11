Michael Fassbender revient à la SF dans un film alien très étrange

La première bande-annonce de Hope vient d’arriver, avec Michael Fassbender en extraterrestre. Un retour à la SF qui change franchement de registre.

En bref NEON dévoile le premier trailer de Hope

Michael Fassbender y joue un alien

Na Hong-jin mélange SF et action

Le signal du jour, c’est ça, NEON a lâché la première bande-annonce de Hope, et le film a déjà l’air de partir dans tous les sens, au bon sens du terme.

On pouvait s’attendre à une pure science-fiction à extraterrestres. Ce que montrent les images semble plus agité, plus nerveux, presque comme si Na Hong-jin avait branché son cinéma sur une autre prise. Les aliens sont bien au centre, mais le résultat évoque aussi un gros morceau d’action sous pression.

Une bande-annonce qui vend un mélange assez imprévisible

Chez Na Hong-jin, ce déplacement n’est pas anodin. Le réalisateur sud-coréen s’est d’abord imposé avec l’horreur et le thriller, notamment via The Wailing et The Yellow Sea. Avec Hope, il garde visiblement son goût pour les univers tendus, mais il l’emmène vers autre chose.

Et c’est ce qui intrigue. Le trailer vend un film de genre, oui, mais pas un objet bien rangé. Vous voyez l’idée, un récit d’invasion ou de contact qui refuse de rester sage.

Fassbender revient à la SF, mais pas là où on l’attendait

Pour Michael Fassbender, le retour compte aussi. Dans l’imaginaire pop, on l’associe souvent à Magneto dans la franchise X-Men, et à David, l’androïde de Prometheus puis de Alien: Covenant. Il a d’ailleurs déjà dit qu’il espérait reprendre ce rôle-là.

Mais cette fois, changement complet de silhouette. Dans Hope, il incarne l’un des extraterrestres au cœur de l’intrigue, avec tout ce que cela implique en effets visuels et en transformation. Bref, pas le genre de retour nostalgique qu’on voyait venir.

Un casting international, avec beaucoup de visages connus

Fassbender n’est pas seul dans l’aventure. Le casting confirmé comprend aussi Taylor Russell, vue dans Escape Room et Bones and All, Cameron Britton, ainsi que Alicia Vikander, aperçue dans The Danish Girl et compagne de Fassbender dans la vie.

À côté de ces noms, le film s’appuie aussi sur plusieurs figures sud-coréennes, avec Hwang Jung-min, déjà présent chez Na Hong-jin dans The Wailing, mais aussi Jung Ho-yeon et Zo In-sung. Ce mélange de profils donne une vraie couleur au projet.

Pourquoi ce projet mérite qu’on le surveille

Ce n’est encore qu’un premier aperçu, et l’histoire reste en développement. Mais il y a déjà un point clair, Hope ne ressemble pas à un simple détour de plus pour Fassbender, ni à une variation tranquille pour Na Hong-jin.

Quand un acteur identifié à deux figures aussi fortes que Magneto et David revient à la SF en se cachant derrière un alien, et qu’un cinéaste venu de l’horreur change ainsi de terrain, on tient au moins un film à surveiller de près pour 2026.