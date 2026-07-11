Pluribus ralentit déjà, mais sa bombe nucléaire ne tombera pas

La saison 2 de Pluribus avance encore à l’écriture, et son gros cliffhanger ne devrait pas être abandonné. Le délai commence pourtant à peser.

En bref La saison 2 est encore en écriture

La bombe de Carol aura bien un rôle

Apple doit éviter un retour trop tardif

Les longues pauses entre deux saisons, c’est devenu le poison discret des séries premium. Et Pluribus, malgré son aura critique, n’y échappera visiblement pas.

Après ses 18 nominations aux Emmy, Rhea Seehorn a donné un point d’étape assez clair à Deadline sur la suite de Pluribus. En gros, la saison 2 n’a pas encore passé le cap que les fans attendent le plus, celui des scripts finalisés. L’actrice explique qu’elle meurt d’envie de les lire, qu’elle n’a encore rien reçu, mais que l’équipe travaille dur. Elle ajoute aussi qu’il y a une vraie volonté de lancer la production le plus vite possible, sans rogner sur le niveau d’écriture ni sur la fabrication de la série.

C’est cohérent avec ce que Vince Gilligan disait plus tôt dans l’année, les épisodes prennent du temps à concevoir. Traduction, il ne faut pas s’attendre à un rythme annuel.

La bombe dans l’allée n’est pas là pour décorer

L’autre info, celle qui parle directement aux spectateurs, concerne la fin de la première saison. Carol rentre chez elle avec une bombe atomique après avoir découvert que les Others utilisaient ses cellules souches pour créer un virus destiné à l’intégrer à leur esprit collectif.

Là-dessus, Rhea Seehorn ne joue pas à l’oracle. Elle admet ne pas savoir ce que son personnage va faire avec cette bombe posée dans l’allée, mais elle précise quand même, dans une formule très sèche, « Je ne pense pas que ce soit secrètement une dépendance pour une belle-mère. Je pense qu’on va en faire quelque chose ». Franchement, difficile d’être plus limpide.

Et c’est logique. Dans une série signée Vince Gilligan, un objet pareil n’entre pas dans le cadre par hasard. D’autant qu’il y avait déjà un clin d’œil en amont, quand l’un des Others disait qu’ils apporteraient volontiers une bombe atomique à Carol si elle la demandait.

Une alliance qui peut faire très mal

La fin de saison prépare autre chose qu’un simple choc visuel. De retour chez elle, Carol dit à Manousos « Tu as gagné » et accepte de le rejoindre dans son projet d’anéantir les Others pour sauver le monde.

Du coup, la suite devrait logiquement suivre ce tandem et leur tentative de trouver une stratégie. Le point reste flou, c’est la place exacte de la bombe. Ultime filet de sécurité si personne ne trouve comment inverser le Joining et rendre aux Others leur état d’avant l’apocalypse ? Ou arme finale, si toutes les autres pistes échouent ? Le ton de Pluribus permet ce genre d’issue très noire, et ce n’est pas un détail.

Apple a un problème assez classique à gérer

Ce retard n’est pas seulement une question de patience. Pluribus a profité d’un vrai élan critique à sa sortie, avec beaucoup d’éloges pour Rhea Seehorn et pour l’approche singulière de la série sur le post-apocalyptique.

Mais l’industrie du streaming fonctionne à la mémoire courte. Si l’attente s’étire trop, le noyau dur reviendra sans doute. Le grand public, lui, passe vite à autre chose. Et pour Apple, l’enjeu n’est pas juste de ramener Pluribus. C’est de revenir avant que le bruit autour de la série ne retombe complètement.