Une saison 4 pour Ted Lasso sur Apple TV+

La plateforme de streaming Apple TV+ annonce une quatrième saison pour la série télévisée Ted Lasso.

Tl;dr Ted Lasso revient pour une quatrième saison sur Apple TV+.

Jason Sudeikis confirme que Ted entraînera une équipe féminine.

La date de retour de la série reste indéterminée.

Une quatrième saison pour Ted Lasso

Bonne nouvelle pour les amateurs de la série à succès Ted Lasso. Après de longs mois d’incertitude, la série revient sur Apple TV+ pour une quatrième saison.

Jason Sudeikis reprend son rôle

L’acteur principal, co-créateur et producteur exécutif, Jason Sudeikis, reprendra son rôle de l’entraîneur de football universitaire américain, recruté pour diriger une équipe de football en Angleterre. Lors d’un entretien avec les frères Kelce sur leur podcast New Heights, Sudeikis a révélé que l’équipe d’écriture travaille déjà sur la prochaine saison.

Une équipe féminine pour Ted

Et cette fois-ci, Ted coachera une équipe féminine. C’est un beau moyen de redémarrer après une troisième saison en demi-teinte. Bien qu’Apple n’ait pas encore dévoilé plus de détails sur la nouvelle saison de ce mastodonte des Emmy, aucun autre membre du casting n’a été annoncé. Cependant, on sait que la société de production Warner Bros. Television a renouvelé les options de contrat pour les co-stars Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Brett Goldstein (Roy Kent) et Jeremy Swift (Leslie Higgins).

Un retour aux sources ?

Ted a quitté son équipe, l’AFC Richmond, à la fin de la troisième saison, pour des raisons familiales aux États-Unis. Mais étant donné qu’une équipe féminine a été proposée lors du dernier épisode de la saison, et que Sudeikis a confirmé que Ted entraînerait une telle équipe, il semble probable qu’il revienne travailler aux côtés de ses anciens collègues.

La date de retour de la série Ted Lasso reste pour l’instant inconnue. Cependant, étant donné que les scénaristes de la série sont actuellement en train de préparer la quatrième saison, il est peu probable que vous puissiez regarder de nouveaux épisodes avant la fin de cette année.