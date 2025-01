Ted Lasso saison 4 : une nouvelle histoire en perspective, Bill Lawrence parle d’un quasi-reboot

La quatrième saison de la série Ted Lasso promet d'apporter une toute nouvelle histoire, selon son créateur Bill Lawrence.

La série était conçue à l’origine comme une trilogie pour Apple TV Plus.

Des informations sur le développement de la quatrième saison ont été partagées par Channing Dungey, PDG de Warner Bros. TV Group.

Un aperçu de la saison 4 de « Ted Lasso »

Les fans de « Ted Lasso » sont généralement conscients que les mises à jour ont été rares concernant l’avenir de la série. Cependant, l’année nouvelle apporte une petite mise à jour pour une possible saison 4, grâce au co-créateur Bill Lawrence.

Dans une récente interview avec The Los Angeles Times, Lawrence a donné un aperçu de ce à quoi les fans peuvent s’attendre de la saison 4 de « Ted Lasso ». Il a déclaré : « Une chose dont [Jason Sudeikis] a toujours été très clair, sans dévoiler quoi que ce soit, est que l’histoire que nous avons imaginée pour les trois premières saisons avait un début, un milieu et une fin. »

Une continuation en réflexion

Étant donné que la série a été conçue à l’origine comme une histoire en trois parties pour Apple TV Plus, on comprend pourquoi les fans sont à la fois curieux et inquiets de savoir comment elle pourra continuer sans perdre son essence. Cependant, Lawrence offre une certaine réassurance, partageant des informations supplémentaires de Sudeikis : « Je ne veux pas parler pour lui, mais ce serait intéressant de voir qu’il y a toujours une autre histoire à raconter avec des personnages que les gens aiment. »

Le futur de « Ted Lasso »

Si vous êtes impatients d’en savoir plus, voici ce que nous savons sur la saison 4 de « Ted Lasso » jusqu’à présent et ce que nous pourrions attendre. Bien qu’Apple TV Plus n’ait pas encore officiellement donné son feu vert pour la très attendue quatrième saison, Channing Dungey, présidente et PDG de Warner Bros. TV Group, a récemment partagé des informations sur son développement : « Nous sommes en discussions pour la saison quatre, et ce sont des discussions très excitantes, mais nous en sommes encore aux premiers jours. »

Dungey a également laissé entendre que Jason Sudeikis, qui joue le Coach Lasso, semble ouvert à un retour sous une certaine forme. « Nous avons toujours été clairs sur le fait qu’il n’y aurait pas plus de Ted Lasso si Jason et [l’équipe] n’étaient pas enthousiastes à ce sujet, et je peux vous dire de première main qu’il est dans un endroit où il est vraiment excité et se sent bien à ce sujet. »

En octobre 2024, il a été rapporté que la saison 4 de « Ted Lasso » entrerait en pré-production en janvier 2025. En attendant, vous pouvez regarder certains des meilleurs shows sur Apple TV Plus. Voici notre guide sur tout ce qui est nouveau sur Apple TV Plus en janvier 2025 pour plus de recommandations.