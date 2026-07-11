Dune 3 va plus s’éloigner des romans, et ce n’est pas un hasard

Timothée Chalamet l’assure, Dune: Part Three prendra plus de libertés que les deux premiers films. Un choix qui dit beaucoup de Dune Messiah.

En bref Dune: Part Three prendra plus de libertés

Dune Messiah est bien plus difficile à adapter

Chani semble centrale dans ce troisième film

Le troisième Dune devrait être le moins fidèle des trois. Et, franchement, c’était presque inévitable. Là où les deux premiers films collaient de très près aux romans de Frank Herbert, Timothée Chalamet explique que Dune: Part Three sera celui où Denis Villeneuve prend le plus de libertés créatives.

Le film où Villeneuve s’autorise enfin à bouger les lignes

Lors d’un événement organisé autour de la bande-annonce, Denis Villeneuve et Timothée Chalamet ont répondu à plusieurs questions sur ce troisième volet. L’acteur a résumé le projet assez clairement, en saluant la manière dont le réalisateur a tissé des intrigues qui n’étaient pas explicites dans le livre. Selon lui, c’est là que Villeneuve a pris ses plus grandes libertés, tout en gardant un ensemble cohérent.

Ce point compte, parce que la trilogie avait jusqu’ici une réputation assez rare à ce niveau de budget, celle d’un blockbuster très respectueux de son matériau d’origine. On pouvait donc s’attendre à une continuité stricte. Ce ne sera visiblement pas tout à fait le cas.

Pourquoi Dune Messiah complique tout

Le film adaptera bien Dune Messiah, avec un saut dans le temps après les événements de Dune: Part Two. Paul Atreides a atteint son but, il est devenu le nouveau Padishah Emperor. Sauf que cette ascension a un prix colossal, puisqu’il a déjà ravagé d’innombrables planètes dans sa course au pouvoir. Une scène d’ouverture projetée lors de l’événement le montrerait d’ailleurs d’emblée.

Mais le vrai nœud, il est là. Dune Messiah est un roman notoirement plus difficile à traduire à l’écran. Plus politique, plus paranoïaque, plus étrange aussi, avec des images de science-fiction franchement extrêmes par moments. Même pour une saga qui a déjà fait avaler au grand public des vers géants, l’épice et des siècles de bio-ingénierie, l’exercice reste délicat.

Le cœur du film semble passer par la fracture entre Paul et Chani

La bande-annonce met surtout en avant la cassure entre Paul et Chani. C’est logique. À la fin du deuxième film, elle vit la trajectoire de Paul comme une trahison, et cette blessure devrait peser lourd dans la suite.

Timothée Chalamet a d’ailleurs insisté sur l’importance du personnage, en saluant la prestation de Zendaya. Il dit en substance que Chani, après l’effondrement de sa relation avec Paul, occupe une place cruciale dans ce nouvel épisode.

Ce qui se dessine, c’est un équilibre entre spectacle massif et drame intime. C’est souvent là que cette saga est la plus juste, quand elle arrête de regarder seulement l’Histoire avec un grand H pour revenir aux fissures humaines. Sortie prévue le 18 décembre 2026. Et si ce virage fonctionne, Villeneuve pourrait réussir quelque chose de plus rare qu’une adaptation fidèle, une adaptation qui ose déplacer le texte au bon moment.