Spider-Man : Marvel tient peut-être déjà le réalisateur du prochain film

En bref Amy Pascal veut garder Destin Daniel Cretton

Brand New Day miserait sur Peter avant tout

Le film adopte un style plus pratique

Quand une productrice commence à parler du film suivant avant même la sortie du prochain, ce n’est jamais anodin. Les mots d’Amy Pascal sur Spider-Man: Brand New Day ressemblent à ça, un compliment de promo en surface, mais surtout un signal très clair sur la suite que Sony et Marvel aimeraient écrire.

Une phrase qui regarde déjà au-delà du prochain film

Dans un entretien accordé à SFX Magazine, Amy Pascal a salué le travail de Destin Daniel Cretton et dit espérer qu’il continue à faire des films Spider-Man avec eux. Elle insiste sur un point précis, le mélange entre l’action et l’émotion, en expliquant que rien dans ce film ne serait détaché du cœur ou du personnage.

Et ce détail compte. Jon Watts avait signé les trois précédents volets avec Tom Holland, une trilogie énorme au box-office. Les deux derniers ont dépassé environ 860 millions d’euros chacun (1 milliard de dollars), et Spider-Man: No Way Home a frôlé environ 1,72 milliard d’euros (2 milliards de dollars). La barre est très haute. Si Pascal prépare déjà le terrain pour garder Cretton, c’est que le studio aime visiblement ce qu’il a vu.

Le vrai test, remettre Peter Parker au centre

On parle souvent de caméos, de méchants, de multivers. Mais le morceau le plus prometteur ici est ailleurs. Pascal met en avant le cœur et le personnage, autrement dit Peter Parker avant le costume.

C’est souvent là que les meilleurs récits Spider-Man gagnent. La référence implicite, c’est ce cinéma de super-héros qui s’intéresse d’abord au prix humain de la responsabilité. La source cite d’ailleurs Spider-Man 2 de Sam Raimi comme étalon. Et, franchement, ce n’est pas absurde. Le passage de Tom Holland dans le MCU n’a pas toujours creusé cet angle aussi loin qu’on pouvait l’espérer. Brand New Day pourrait donc paraître plus frais précisément parce qu’il revient à ça.

Un Spider-Man plus concret, presque tactile

Autre virage intéressant, la forme. Après son expérience avec Christopher Nolan sur The Odyssey, Tom Holland aurait poussé pour une fabrication plus pratique, moins lisse. Cretton a suivi cette piste.

Le nouveau costume a été pensé pour sembler réel, avec du vrai tissu, des coutures, des plis. Même logique pour les cascades, réalisées autant que possible de manière pratique. Résultat, un Spider-Man plus tangible, plus proche du bitume, aligné avec cette envie de retour à une échelle plus street-level.

Pourquoi Sony et Marvel ont intérêt à continuer

Rien n’a encore été officialisé après Brand New Day. Mais vous voyez la tendance. Les prévisions annoncent déjà le plus gros démarrage de 2026 jusqu’ici, avec des préventes capables de pousser encore plus haut.

Dans un marché où les films de super-héros ne sont plus des machines automatiques, les figures de tout premier plan restent les paris les plus sûrs. Marvel et Sony n’ont donc aucune raison de freiner. D’autant que Tom Holland a déjà partagé ses envies pour la suite, avec des retrouvailles récurrentes avec le Punisher et, plus tard, un rôle de mentor pour Miles Morales. Si Cretton reste, ce ne sera pas juste une question de continuité. Ce sera peut-être enfin une vraie ligne d’auteur pour le Spider-Man du MCU.