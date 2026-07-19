Loki dans Avengers: Doomsday, sans effacer sa meilleure fin

Tom Hiddleston rassure les fans de Loki : son retour dans Avengers: Doomsday ne doit pas annuler la fin de la série. Et c’est loin d’être un détail.

En bref Tom Hiddleston rassure sur le retour de Loki

Doomsday partira de la fin de la série

Le duo Thor-Loki devient l’enjeu émotionnel

Les fans avaient une vraie raison de se méfier. Faire revenir Loki dans Avengers: Doomsday après la fin de sa série, c’était prendre le risque de démolir l’un des rares atterrissages vraiment réussis du MCU récent. Tom Hiddleston, lui, assure que ce ne sera pas le cas.

Le vrai risque, c’était de casser une fin presque parfaite

Il faut se souvenir du moment. La série Loki arrivait après Avengers: Endgame, à une période où le Marvel Cinematic Universe cherchait encore sa forme, et en plein paysage post-pandémie où les plateformes ont souvent servi de rustine plus que de cap clair.

Dans ce contexte, Loki, comme WandaVision en 2021, a fait mieux que tenir. La série reste pour pas mal de spectateurs l’une des plus solides productions TV de Marvel. Et surtout, elle a réussi ce que beaucoup ratent, la conclusion. Voir Loki agir avec un vrai désintéressement, puis devenir le God of Stories, donnait au personnage une évolution nette, presque inattendue dans une franchise qui adore revenir en arrière.

Tom Hiddleston promet une suite, pas un retour en arrière

C’est là que la prise de parole de Tom Hiddleston compte. Auprès de The Hollywood Reporter, l’acteur a expliqué que « Loki ressemblait à une conclusion. Et quand Marvel a appelé pour Avengers: Doomsday, il s’agissait de partir de ce point final… Il n’y avait donc aucune idée de défaire ou d’annuler tout ce développement. Ce développement reste en place comme point de départ ».

Bref, il ne dit presque rien de l’intrigue, ce qui n’étonnera personne vu le secret qui entoure Doomsday. Mais l’essentiel est là. Le film ne traiterait pas cette fin comme un détail à contourner, plutôt comme une base de départ.

Un Loki plus puissant, plus apaisé, donc plus intéressant

Si l’on suit cette logique, le Loki du film ne sera pas l’éternel opportuniste qui hésite entre trahison et rédemption. On devrait retrouver une version bien plus puissante, et aussi plus reconstruite. En gros, un personnage qui n’a plus besoin de feinter sa part héroïque.

C’est important, parce que le MCU a longtemps utilisé Loki comme variable de chaos. Là, il peut enfin servir à autre chose, porter une stabilité rare dans une saga qui en manque parfois quand elle relance ses figures les plus populaires.

Le face-à-face avec Thor peut devenir le cœur émotionnel

Et puis il y a Thor. Sa présence est confirmée, comme celle de Loki, et c’est probablement là que le film jouera sa carte la plus sensible.

Thor a déjà fait le deuil de son frère. Il va maintenant se retrouver face à une version qui n’est pas tout à fait celle qu’il a perdue. Le décalage peut faire mal, quand même. Moins brutal que la dynamique entre Star-Lord et Gamora dans Guardians of the Galaxy Vol. 3, sans doute, mais assez fort pour donner au retour de Loki un poids qui dépasse le simple clin d’œil. Et c’est là que tout se joue pour Marvel, prouver qu’un comeback peut enrichir une fin, pas la vider.