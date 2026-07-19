X-Men au MCU : Adam Driver a mieux à faire que rejouer Magneto

Des rumeurs envoient Adam Driver chez les X-Men du MCU, possiblement en Magneto. Bonne idée sur le papier, mauvais signal pour un reboot censé repartir autrement.

En bref Adam Driver est pressenti chez les X-Men du MCU

Magneto ferait trop redite des films Fox

Mister Sinister offrirait enfin du neuf

Le prochain défi de Marvel avec les X-Men, ce n’est pas seulement le casting. C’est la sensation de nouveauté. Si le studio repart avec une équipe qui rappelle presque plan pour plan les premiers films Fox, le reboot risque d’arriver avec un problème très simple, il sentira le réchauffé.

Le piège d’un reboot qui sent déjà le déjà-vu

Les rumeurs autour de l’après Avengers: Secret Wars parlaient d’abord de mutants plus jeunes, parfois encore jamais vus au cinéma. Or la photo qui se dessine maintenant ressemble bien davantage au tout premier X-Men de Fox. On évoque Emma Frost, possiblement incarnée par Margot Robbie, dans une équipe avec Rogue, Storm, Cyclops, Jean Grey, Professor X et Magneto.

Sur le papier, ça rassure. Dans les faits, ça peut aussi donner l’impression d’un MCU qui emprunte une vieille route au lieu d’ouvrir la sienne.

Adam Driver colle mieux à Mister Sinister

Voir Adam Driver rejoindre Marvel serait une vraie prise. Mais en Magneto, l’idée paraît assez peu inspirée. Pas parce qu’il serait mauvais, plutôt parce que le personnage a déjà été tellement exploré à l’écran qu’un nouvel acteur, même très solide, se retrouverait immédiatement comparé à Ian McKellen et Michael Fassbender.

Et là, le problème dépasse le casting. Magneto a été le grand vilain des trois premiers films, puis une pièce majeure des prequels. Héros, antihéros, chef de la Brotherhood of Evil Mutants, adversaire du Hellfire Club, allié contre Apocalypse et la Dark Phoenix, on a déjà vu pas mal de versions du personnage.

À l’inverse, Mister Sinister n’a jamais vraiment existé en live-action. Et pour Adam Driver, le terrain paraît beaucoup plus libre.

Marvel a une porte ouverte que Fox n’a jamais franchie

C’est presque frustrant, d’ailleurs. Fox a teasé Mister Sinister à plusieurs reprises sans jamais aller au bout. Dans X-Men: Apocalypse, la scène post-générique montrait Essex Corp récupérant l’ADN de Wolverine pour le projet X-23. Puis Logan a bifurqué vers Alkali-Transigen, avec un futur où seuls Logan, Professor X et Caliban survivaient côté X-Men.

Même chose avec The New Mutants. Le film plaçait ses jeunes mutants dans une installation sécurisée appartenant à Essex Corporation, où leurs données étaient exploitées et leurs pouvoirs transformés en armes, ou pire. Mais comme le film a fini en échec critique et commercial, tout est resté suspendu.

Résultat, Mister Sinister reste ce vilain promis, jamais livré.

Le vrai test, ce sera la fraîcheur du regard

Il y a bien quelques autres rumeurs de casting, avec Inde Navarrette ou Odessa A’zion pour Rogue, et DeWanda Wise pour Storm. Voir enfin Storm mieux servie serait une bonne nouvelle. Mais si l’antagoniste principal redevient Magneto, le sentiment dominant risque d’être clair, encore la même chose.

Et il y a un souci plus profond. Le cœur du personnage de Magneto, son histoire liée à la Shoah, s’intègre de plus en plus difficilement dans un MCU contemporain. Mister Sinister, lui, apporterait autre chose, surtout avec Cyclops et Jean Grey attendus dans l’équation. Pour Marvel, l’enjeu n’est pas juste de relancer les X-Men. C’est de prouver qu’ils peuvent enfin regarder ailleurs que dans le rétro.