Spider-Man: Brand New Day cacherait le retour d’une héroïne oubliée

Une phrase de Jon Bernthal alimente une théorie autour de Spider-Man: Brand New Day. Et elle pourrait ramener un visage des séries Marvel Netflix.

En bref Jon Bernthal évoque Peter Parker à l’hôpital

Les fans pensent à Clare Temple

Le MCU recycle ses héros oubliés

Le MCU continue de rouvrir une porte qu’il avait longtemps laissée fermée. Cette fois, une remarque de Jon Bernthal autour de Spider-Man: Brand New Day suffit à relancer l’idée d’un retour de Clare Temple, personnage que beaucoup avaient presque rangé dans le passé des séries Marvel Netflix.

Le détail qui a lancé la machine

Pendant un échange avec Noovie, Jon Bernthal a évoqué assez tranquillement une scène où Frank Castle surveillerait Peter Parker à l’hôpital. Rien d’officiel de plus. Mais vous voyez le genre, il n’en faut pas davantage pour que les fans commencent à relier les points.

Le point intéressant, ce n’est pas seulement la présence du Punisher dans l’orbite de Spider-Man. C’est ce cadre très précis, l’hôpital, qui fait basculer la discussion vers un autre nom.

Pourquoi Clare Temple revient dans la discussion

Peter Parker est dans une situation bancale depuis que le monde ne croit plus à son existence. Du coup, l’idée qu’il puisse avoir du mal à obtenir une assurance maladie paraît logique dans cet univers. Et si le personnage finit blessé, il lui faudrait bien un coup de main venu d’un visage déjà connu.

C’est là que les fans citent Rosario Dawson et surtout Clare Temple, l’infirmière qui faisait le lien entre plusieurs séries Marvel Netflix. La théorie n’a rien d’absurde. Elle repose sur un détail concret, pas sur un simple fantasme de casting, et c’est ce qui la rend plutôt solide à ce stade.

Ce que ça raconte du Marvel Studios d’aujourd’hui

Il y a quelques années, Marvel Studios évitait soigneusement de regarder du côté de ces séries plus brutales, plus adultes, parfois classées R. Elles existaient, mais presque en marge. Frank Castle dans un film Spider-Man, rien que ça, montre déjà que la frontière a bougé.

Si Clare Temple suit vraiment, ce ne serait pas juste un caméo de plus. Ce serait la confirmation que les anciens personnages de Marvel Netflix ne servent plus seulement à flatter la nostalgie. Ils peuvent redevenir des pièces utiles du décor, avec une vraie fonction narrative. Et pour Spider-Man: Brand New Day, ce n’est pas un petit détail.