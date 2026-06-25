Spider-Man Brand New Day : ces 3 pistes pour le grand oubli

Tom Holland a relancé une vieille théorie : quelqu’un se souvient de Peter Parker. Trois noms reviennent, avec des failles plus ou moins crédibles.

Tom Holland confirme une exception à l’oubli

Hulk, Jean Grey et Rhodey reviennent souvent

Toutes les pistes n’ont pas le même poids

Le vrai sujet, ici, n’est pas juste de savoir qui sait encore que Peter Parker est Spider-Man. C’est ce que cette exception ferait à Brand New Day. Le sort lancé par Doctor Strange à la fin de No Way Home semblait propre, brutal, définitif. Si une faille existe, tout le film peut tourner autour de ça.

Une faille qui change le film

Tom Holland a confirmé qu’on n’était pas face à un effacement total. Quelqu’un, dans l’univers, a gardé le souvenir. Forcément, les théories repartent. Certaines ont un petit fond logique, d’autres beaucoup moins.

La source cite d’abord des cas liés au multivers. En théorie, un personnage hors de la Sacred Timeline n’aurait pas subi le sort. Donc Steve Rogers pourrait encore se souvenir de Peter au moment de son retour dans Avengers: Doomsday. Même idée pour America Chavez, grâce à ses voyages dimensionnels. Sauf que ni l’un ni l’autre ne collent vraiment à Brand New Day. Quant à Wong, l’idée qu’il soit simplement trop puissant pour être affecté n’a, dans la source, aucun vrai appui.

Hulk, ou plutôt l’esprit qu’on n’avait pas vu

La piste la plus solide, ou en tout cas la plus discutée, mène à Bruce Banner. Plus précisément à la séparation entre Banner et Hulk. Depuis Avengers: Endgame, Bruce a soit l’apparence du Smart Hulk, soit son corps humain grâce à son appareil de contention. Mais dans les deux cas, l’idée centrale reste la même : Hulk, comme conscience distincte, serait mis de côté.

Du coup, si seul Banner était réellement « au volant » quand Doctor Strange a lancé son sort, alors lui seul aurait oublié. La bande-annonce de Brand New Day montrerait bien un Banner qui ne reconnaît pas Parker, mais ça ne dirait rien sur Hulk. Et si une version plus sauvage surgit pour affronter Spider-Man, cette mémoire enfouie pourrait compter au moment décisif. C’est assez propre, narrativement.

Jean Grey, si Sadie Sink joue bien ce rôle

Autre possibilité, plus spéculative mais pas absurde, Jean Grey. Avec une condition préalable : il faut accepter que Sadie Sink joue bien ce personnage dans le film. La source part de cette hypothèse et la pousse jusqu’au bout.

Si c’est bien Jean, alors la Phoenix Force offre une faille comparable à celle de Hulk. Si le Phoenix dominait son esprit pendant que l’identité de Peter était révélée, ou au moment du sort, l’effacement aurait pu ne pas l’atteindre. Cela expliquerait aussi les indices d’un possible virage antagoniste dans les bandes-annonces. L’autre version de la théorie est plus simple : Jean Grey serait juste trop puissante psychiquement pour qu’une magie extérieure réécrive son esprit.

Rhodey, la théorie tardive et ses trous

Reste James Rhodes, le vrai. Depuis Secret Invasion, on sait qu’un imposteur skrull l’aurait remplacé à partir d’un moment situé autour de Civil War. Le vrai Rhodey était alors retenu, inconscient, dans une installation skrull au moment de No Way Home.

Sur le papier, ça peut servir de loophole. En pratique, c’est bancal. Il faudrait expliquer pourquoi la technologie skrull bloquait plus qu’un simple sommeil, sinon n’importe qui endormi pendant le sort aurait gardé la mémoire. Et surtout, rien ne confirme vraiment que Rhodey savait que Peter Parker était Spider-Man. C’est peut-être la piste la plus fragile. Mais elle montre bien une chose : chez Marvel, un sort « définitif » ne le reste jamais très longtemps.