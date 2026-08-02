Haikyuu!! conclut enfin son match culte, mais laisse un vide

En bref Karasuno bat enfin Nekoma

Kenma porte le vrai climax émotionnel

Le film manque d’une vraie fin

Le nouveau film de Haikyuu!! coche une case que les fans attendaient depuis des années, puis s’arrête presque au moment où il devrait respirer. C’est toute son ambiguïté. Émouvant, tendu, parfois très juste, mais construit comme un segment de saison plus que comme un vrai long métrage.

Un duel préparé depuis la saison 1

Si ce match compte autant, ce n’est pas seulement parce qu’il oppose Karasuno à Nekoma. Les deux équipes se croisent depuis le premier camp d’entraînement, avec une vieille rivalité en toile de fond et, au fil des saisons, des relations devenues plus fines.

On pense évidemment à Shoyo Hinata et Kenma Kozume, l’un obsédé par le volley, l’autre présent surtout pour épauler son meilleur ami, capitaine de l’équipe. Mais il y a aussi les échanges entre les libéros Nishinoya et Morisuke, ou la complicité installée entre Kuroo et Tsukishima. Quand Karasuno arrive au troisième tour du tournoi national du Spring High, le film peut enfin lancer ce duel rêvé, surnommé « la bataille de la décharge ».

Un film entier pour un seul match

Le choix est radical. Haikyuu!! The Dumpster Battle consacre l’essentiel de ses 85 minutes à cette seule rencontre, avec quelques retours en arrière sur Kenma, son rapport au volley et l’effet qu’a eu sa rencontre avec Hinata.

Le souci, c’est le rythme. Ce film est le premier des deux longs métrages annoncés pour conclure la série, et l’ensemble doit adapter environ 112 chapitres. Celui-ci en avale 33 à lui seul. Pour une histoire qui, d’habitude, prend bien plus son temps à l’écran, la compression se sent. Clairement, ce n’est pas un arc autonome. C’est la suite directe d’un tournoi déjà lancé.

Kenma au centre du vrai climax

La vraie bascule du film ne tient pas juste au score. Elle passe par Kenma. À mesure qu’il s’implique dans le match, fasciné par les attaques de Hinata et les mouvements de Karasuno, il devient presque l’antagoniste du récit, un stratège froid qui retourne les forces adverses contre elles.

Il vise surtout Hinata, bloque ses élans, le pousse à douter, jusqu’à lui couper presque les ailes. Puis Karasuno trouve la sortie. Hinata se libère, et la victoire arrive d’une façon très Haikyuu!!, moins spectaculaire que cruelle, le ballon glisse des mains moites de Kenma et offre le point final à Karasuno.

Pourquoi cette fin frustre malgré la victoire

Le paradoxe est là. Sur le plan émotionnel et thématique, ce duel ressemble bien au sommet de Haikyuu!!, celui d’une équipe qui grandit et d’un joueur qui découvre enfin qu’il aime jouer.

Mais une fois le match terminé, pas de vraie conclusion. Pas de trophée, pas de fermeture nette. L’équipe passe simplement au tour suivant, contre un adversaire encore peu incarné, avec un prochain match prévu dès le lendemain. Et pour le public, il faudra attendre des mois. Résultat, le film fonctionne surtout grâce à la force de l’histoire et de ses personnages. Ce n’est pas rien. Mais pour la fin d’une saga, on pouvait espérer un cadre un peu plus solide.