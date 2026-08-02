Your Friendly Neighborhood Spider-Man prépare déjà sa saison 2, et le final voit très large

Le final de Your Friendly Neighborhood Spider-Man ne boucle pas seulement sa saison 1. Il pose six pistes très concrètes pour la suite, prévue en 2026.

En bref Le final ouvre six pistes majeures

Norman Osborn récupère un symbiote

Saison 2 attendue à l’automne 2026

Le plus frappant dans ce final, c’est qu’il pense déjà à l’après. La saison 1 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man se termine, oui, mais elle fonctionne surtout comme un grand carrefour pour Peter Parker, ses alliés et ses futurs ennemis.

Le symbiote change déjà l’équilibre avec Norman Osborn

Le cœur du problème, c’est Oscorp. Le final revient sur la morsure de l’araignée et ajoute un détail bien plus intéressant qu’un simple clin d’œil de continuité: l’araignée liée aux pouvoirs de Peter sort du portail ouvert par Doctor Strange pendant son affrontement avec un alien symbiotique.

On apprend aussi que Norman Osborn cherchait, avec Oscorp, à ouvrir une sorte de porte vers le cosmos. Doctor Strange le met en garde, Norman insiste, puis tout déraille. Et pendant que Spider-Man répare le portail, un morceau du symbiote reste dans les décombres, récupéré par Norman.

Résultat, la série pose à la fois un paradoxe temporel autour de l’origine de Peter et une piste très nette vers Venom, même si le nom n’est jamais prononcé. S’ajoute à ça une vraie fissure entre Peter et Norman, pas encore ennemis, mais clairement plus tout à fait partenaires.

Autour de Peter, un nouveau réseau de héros et d’ennemis

Pendant ce temps, Harry Osborn lance le W.E.B., un cercle de jeunes génies pensé pour aider Peter. Sur le tableau, on aperçoit notamment Asha, Amadeus Cho, Ned Leeds, Jeanne Foucault et Max Dillon. Le choix de ce dernier compte, parce que la série semble préparer sa propre version d’Electro.

Et Jeanne Foucault n’est pas là par hasard. Le final confirme qu’elle travaillait déjà en sous-main pour Daredevil, dont elle est l’alliée Finesse. Ça promet plus de place pour Daredevil en saison 2, et peut-être enfin un éclaircissement sur ce qu’il cherche vraiment autour d’Osborn. Le nom de Wilson Fisk n’a toujours pas débouché sur une apparition, mais l’absence commence presque à ressembler à une réserve pour plus tard.

Les proches de Peter prennent une trajectoire plus sombre

Du côté des amis, la série sème pas mal de choses. Nico Minoru sait désormais que Peter est Spider-Man, mais le final suggère surtout qu’elle cache sa propre histoire. Rituel, pendentif violet, grimoire, lumière magique, puis cette adresse à sa mère. Bon, on comprend que le sujet ne fait que commencer.

Et il y a Lonnie Lincoln. Présenté comme l’un des personnages les plus attachants de la saison, il glisse pourtant vers Tombstone. Exposé à un gaz créé par Otto Octavius, il gagne en force et en résistance, prend la tête de son gang et montre déjà des marques blanches sur la peau.

Deux bombes pour la suite, Doc Ock et Richard Parker

L’autre montée en puissance, c’est celle d’Otto Octavius. En prison, il esquisse les plans de ses quatre bras mécaniques. Il n’a même pas encore affronté directement Spider-Man, et c’est presque ce qui rend l’idée de Doctor Octopus plus efficace.

Puis la série garde son twist le plus audacieux pour la fin: Richard Parker, le père de Peter, est vivant, et incarcéré. May lui rend visite, sans qu’on sache encore pourquoi il est enfermé ni quel lien cela peut avoir avec la mort de la mère de Peter. Clairement, la saison 2, annoncée pour l’automne 2026, ne repartira pas de zéro. Elle repartira d’un monde beaucoup plus chargé.