Your Friendly Neighborhood Spider-Man : Gwen Stacy débarque dans la saison 2

La charmante Gwen Stacy fait une entrée remarquée dans la deuxième saison de la série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Le créateur de la série animée diffusée sur Disney+ n’a pas encore révélé si cette version de Gwen Stacy provient d’une autre dimension.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man inclut également des versions alternatives de Daredevil, Doctor Strange et d’autres personnages de Marvel.

La résurrection de Gwen Stacy

Un personnage bien-aimé de l’univers de Marvel, Gwen Stacy, fait un retour remarqué. Cette nouvelle a été annoncée par le créateur de la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Jeff Trammell. Gwen, connue sous les différents pseudonymes de Spider-Woman, Spider-Gwen, Ghost-Spider et favorite des fans de Spider-Verse, intègre la distribution de la série Disney+, qui a déjà été renouvelée pour une troisième saison.

Une première apparition attendue

Jeff Trammell a souhaité la bienvenue à Gwen Stacy/Ghost-Spider dans un post sur les réseaux sociaux, accompagné de la première image du personnage tel qu’il apparaîtra dans la saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Des questions en suspens

Il reste cependant une question en suspens : Gwen sera-t-elle une transfuge d’une autre dimension, à l’instar de son homologue des bandes dessinées, qui a récemment déménagé définitivement de la Terre-65 à la Terre-616 dans le cycle Spider-Gwen: The Ghost-Spider ? La série Your Friendly Neighborhood Spider-Man se déroule dans une ligne temporelle alternative qui s’est détachée de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) autour de l’époque de Captain America: Civil War.

D’autres personnages de Marvel

La série a également introduit les versions alternatives de Daredevil (Charlie Cox), son acolyte Jeanne Foucault/Finesse (Anjali Kuanpaneni), Doctor Strange (Robin Atkin Downes), et des méchants classiques comme Doctor Octopus (Hugh Dancy), le Scorpion (Jonathan Medina), et le Caméléon (Roger Craig Smith). Les amis et camarades de classe de Peter proviennent de l’ensemble du mythe Marvel, comme son meilleur ami, Nico Minoru (Grace Song) des Runaways, son béguin Pearl Pangan (Cathy Ang) a.k.a. Wave, son partenaire de laboratoire Lonnie Lincoln/Tombstone (Eugene Byrd), et son collègue « ami-tern » Amadeus Cho/Brawn (Aleks Le).