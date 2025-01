Le showrunner de Friendly Neighborhood Spider-Man explique pourquoi et quand la série a été retirée de la chronologie

Le responsable de la série "Friendly Neighborhood Spider-Man" explique les raisons et le moment précis de son retrait de la chronologie sacrée.

Tl;dr La nouvelle série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man ne se déroulera pas dans l’univers cinématographique Marvel.

La décision offre plus de liberté pour le développement de l’intrigue et des personnages.

Malgré la séparation, la série sera toujours influencée par l’univers Marvel.

Une toile indépendante pour le nouveau Spider-Man

Le dernier rejeton de la maison Disney+, la série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man, s’éloigne de l’univers cinématographique Marvel (MCU) pour tisser sa propre toile. Ce choix audacieux a été motivé par le désir de plus de liberté créative, selon Jeff Trammell, le showrunner de la série.

Plus de liberté hors de la « chronologie sacrée »

Trammell a expliqué que l’équipe créative a rapidement réalisé que rester dans le MCU, avec sa « chronologie sacrée », limitait leurs options. D’où la décision d’installer Your Friendly Neighborhood Spider-Man dans un univers qui lui est propre.

« Très tôt dans le processus, nous avons compris que nous étions très limités. Sortir de la ‘chronologie sacrée’ nous offre beaucoup plus de liberté », a-t-il déclaré. En effet, le MCU s’est considérablement développé depuis l’annonce de la série, ce qui réduit les possibilités de faire référence à certains personnages ou intrigues d’une manière cohérente avec la narration.

Un héritage Marvel toujours présent

Néanmoins, malgré cet éloignement de la « chronologie sacrée », la série reste profondément informée par l’univers de Marvel. Par exemple, Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reprennent leurs rôles respectifs de Matt Murdock / Daredevil et Wilson Fisk / Kingpin. D’autres personnages du MCU, comme Doctor Strange, Iron Man et Mac Gargan / Scorpion, feront également leur apparition.

De plus, Trammell a révélé que la série va emprunter des éléments visuels à la célèbre série de Steve Ditko des années 1960, tout en incorporant certains aspects du style MCU moderne. Le résultat promet d’être un mélange passionnant et unique.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man sera disponible sur Disney+ cette semaine, avec de nouveaux épisodes chaque semaine. Pour les fans de l’homme-araignée, c’est une nouvelle aventure qui s’annonce pleine de rebondissements.