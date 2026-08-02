Marvel enterre Blade, et le problème dépasse largement ce film

Mahershala Ali confirme que le Blade de Marvel ne se fera pas. Une annulation nette, qui relance les doutes sur la direction du studio.

En bref Mahershala Ali dit que Blade est fini

Marvel Studios n’a pas mené le projet au bout

Le dossier relance les doutes sur le studio

Le cas Blade n’est plus un simple retard embarrassant chez Marvel. C’est devenu un symptôme. Quand un studio annonce un film en grande pompe, garde sa star sous contrat, puis laisse le projet se dissoudre pendant des années, vous regardez autre chose qu’un accident de planning.

Une phrase qui ferme définitivement le dossier

Dans un portrait publié par GQ, Mahershala Ali ne tourne pas autour du pot. L’acteur dit ne pas avoir bien vécu la fin de cette aventure, parce qu’il aime aller au bout des choses. Puis il lâche surtout l’essentiel, en substance, Marvel Studios l’avait sous contrat, le studio a des milliards de dollars, et s’il avait vraiment voulu faire le film, il aurait été fait.

Et la suite est encore plus claire. Pour lui, le film ne se fera pas, et les questions doivent désormais être posées à Marvel, pas à lui. Résultat, le reboot est officiellement enterré. Pas suspendu. Pas repensé. Mort.

Un projet abîmé depuis des années

Cette issue n’a rien d’un coup de tonnerre. Le nouveau Blade avait été annoncé dès le San Diego Comic-Con 2019, avec un vrai effet d’attente autour de Mahershala Ali. Sur le papier, le casting suffisait presque à vendre l’idée.

Mais derrière, le film s’est enlisé. Kevin Feige avait lui-même reconnu récemment son incapacité à faire aboutir le projet, allant jusqu’à se décrire comme un énorme perdant sur ce dossier. Avant ça, Bassam Tariq, d’abord associé à l’écriture et à la réalisation, avait quitté le navire en septembre 2022. Puis les réalisateurs se sont succédé. Un manège pas très rassurant, clairement.

On ne saura peut-être jamais tout des raisons créatives ou industrielles de cet échec. Mais quand une production passe autant de temps à se reconfigurer, c’est rarement bon signe.

Pourquoi ça compte au-delà de Blade

Le plus intéressant, et le plus gênant pour Marvel, est ailleurs. Le studio peut encore aligner des locomotives, avec le bon démarrage au box-office de Spider-Man: Brand New Day et le carton très attendu de Avengers: Doomsday plus tard dans l’année. Mais entre ces mastodontes, la ligne devient floue.

Captain America: Brave New World devait installer Anthony Mackie comme nouveau visage majeur, avant d’être freiné par des soucis en coulisses et un contexte politique compliqué. Armor Wars, porté par Don Cheadle, a glissé de série Disney+ à film, puis plus rien. Et Wonder Man a vu sa saison 2 annulée malgré un renouvellement déjà acté.

Bon, un studio peut rater un film. Même plusieurs. Mais perdre Blade avec Mahershala Ali prêt à y aller, ça raconte une autre fragilité. Pas seulement un projet abandonné. Une machine qui doit encore prouver qu’elle sait où elle va.